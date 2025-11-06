الخميس 06 نوفمبر 2025
قيادة الجيش الثالث تستقبل شيوخ القبائل وأعضاء البرلمان بالسويس وجنوب سيناء

القوات المسلحة المصرية
استقبلت قيادة الجيش الثالث الميدانى عددًا من شيوخ وعواقل وقيادات الأجهزة الأمنية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظتى السويس وجنوب سيناء بمقر قيادة الجيش الثالث الميدانى ، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على استمرار تعميق أواصر الترابط مع كافة أطياف المجتمع.

ونقل اللواء أركان حرب أحمد مهدى سرحان قائد الجيش الثالث الميدانى خلال اللقاء تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور.


وأشار إلى حرص القوات المسلحة على دعم جهود أجهزة الدولة فى تقديم أوجه الرعاية والإهتمام لأبناء محافظتى السويس وجنوب سيناء والمساهمة فى توفير الحياة الكريمة لهم، مؤكدًا على الدور الوطنى الذى قام به أهالى سيناء الشرفاء فى حرب أكتوبر المجيدة والقضاء على الإرهاب.

حماية ركائز الأمن القومى المصرى

 

كما استعرض قائد الجيش الثالث الميدانى خلال اللقاء التنسيق المشترك مع كافة الجهات لتلبية المطالب التى تحقق الارتقاء بالمستوى الخدمى للمواطنين بالمحافظتين فى إطار تكامل الأدوار المجتمعية مع ممثلى المجتمع المدنى بكافة القطاعات.

من جانبهم أعرب الحضور عن تقديرهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لحماية ركائز الأمن القومى المصرى، فضلًا عن دورها فى تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروعات التنموية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة

الجريدة الرسمية