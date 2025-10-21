زيادة 21% في حركة المسافرين بمطار سفنكس الدولي

شهد مطار سفنكس الدولي، نموًّا سريعًا في حركة المسافرين والرحلات، ما يضعه على مقربة من حدود طاقته التصميمية.

حركة المسافرين بمطار سفنكس الدولي

تبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار 1,200,000 راكب، وسجل المطار في الفترة من يناير حتى 18 أكتوبر 2025 نحو 1,034,032 راكب مقارنة بـ852,660 راكب في نفس الفترة من 2024 بنمو قدره 21% في أعداد الركاب.



عدد الرحلات الجوية بمطار سفنكس الدولي



وفي عدد الرحلات ارتفعت الحركة من 6,161 طائرة في 2024 إلى 7,299 طائرة في 2025 بزيادة 18%، ما يشير إلى زيادة الطلب وتردد خطوط جديدة أو تواتر رحلات أعلى.

ويشهد المطار تشغيل 22 شركة طيران بخلاف الطيران الخاص.

