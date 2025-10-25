ضبط محاولة تهريب هواتف محمولة وأدوية بشرية بمطار الإسكندرية

تمكن رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي، برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ولائحته التنفيذية ولقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

إحباط تهريب أدوية بشرية بمطار الإسكندرية الدولي

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من المدينة علي رحلة طيران مصر للطيران اشتبه محمود الشيشيني ومايكل نبيل رئيسا الوردية، في الراكب خ.ج.ح مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد علي حنيش رئيس قسم الفحص بالاشعة واسلام رجب مأمور الفحص وإسلام قباري مدير ادارة الفحص، تلاحظ وجود اجسام غريبة وكثافات مختلفة.

بالعرض على محمد الدسوقي مدير الجمرك، قام بتشكيل لجنة من محمد معتز ونعمه الله محمد مأموري الحركة، بحضور محمد علي الجوهري رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي وإبراهيم شرف الدين بالأمن الجمركي، لتفتيش أمتعتة الراكب، وتبين وجود ١٨ علبة مكمل غذائي مدون عليها SOLARAY MAGMESIUM GLYCINATE و١٨ علبة مكمل غذائي مدون عليها SOLARAY BERBERINE و٦ علبة دواء بشري مدون عليها ZAVICEFTA و٢ علبة دواء بشري مدون عليها HERCEPTIN و٢ علبة دواء بشري مدون عليها TYSABRI و٦ علبة دواء بشري مدون عليها BENLYSTA و٢ علبة دواء بشري مدون عليها STELARA و١١٤ عبوة مستحضرات تجميل وعطور ماركات وأنواع مختلفة و١٢ هاتف محمول ماركة nokia و١ هاتف محمول ماركة iphone 17 pro max و٢ سماعة ماركة anker، وقدرت قيمة المضبوطات ب٨١٦ ألف و٥٥١ جنيه، وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ مليون و٤٢٢ ألف و٧٧٠ جنيه.

وقرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 15 لسنة 2025، وقام بتحريز المضبوطات أحمد خليفة مأمور الحركة ومايكل نبيل رئيس الوردية، وذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور سامي رمضان وأحمد العسقلاني نائبي رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.