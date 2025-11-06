الخميس 06 نوفمبر 2025
رياضة

استمرار التعادل السلبي بين الزمالك وبيراميدز بعد 30 دقيقة بالسوبر المصري

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
استمر التعادل السلبي مسيطرا على مباراة الزمالك ضد بيراميدز بعد مرور 30 دقيقة، في المباراة المقامة مساء اليوم الخميس، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

تشكيل الزمالك ضد بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، محمود بنتايج، ناصر ماهر.

خط الهجوم: عمرو ناصر، عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وسيف جعفر وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وأحمد شريف وسيف الجزيري.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - مروان حمدي.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري يوم الأحد المقبل، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والفائز من مواجهة الزمالك بيراميدز.

