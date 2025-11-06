الخميس 06 نوفمبر 2025
المستشار عصام فريد يستقبل رئيس هيئة قناة السويس

استقبل المستشار عصام  فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم الخميس، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

استقبال رئيس هيئة قناة السويس في مجلس الشيوخ 

في مستهل اللقاء، قدّم الفريق أسامة ربيع التهنئة للمستشار عصام  فريد بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس حجم الثقة التي أولاها له أعضاء المجلس الموقر، ومتمنيًا له ولأعضاء المجلس التوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية بما يصب في صالح الوطن والمواطنين.

رئيس الشيوخ يشيد بجهود هيئة قناة السويس 

ومن جانبه، أعرب المستشار عصام  فريد عن بالغ سعادته وامتنانه بهذه التهنئة الغالية، مشيدًا بما تقوم به هيئة قناة السويس من مشروعات قومية وتنموية رائدة، ومؤكدًا استعداد المجلس للتعاون الكامل مع الهيئة بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطنين.

حضر اللقاء كل من اللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد، وكيلا المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

