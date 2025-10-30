خلال 120 يوما من أداء اليمين الدستورية، إجراء هام لأعضاء مجلس الشيوخ

ألزم القانون عضو مجلس الشيوخ، عقب اكتساب العضوية وأداء اليمين الدستورية أن يقوم بفصل ملكيته في حصص أي شركات خلال مدة لا تجاوز 120 يوما من أداء اليمين.

فصل ملكية عضو مجلس الشيوخ في حصص الشركات

جاء ذلك عملا بحكم المادة 240 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي تنص على: على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل.

ضوابط فصل ملكية عضو مجلس الشيوخ في حصص الشركات

ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق إبرام عضو مجلس الشيوخ عقدًا لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجارى، ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.

إخطار عضو الشيوخ المجلس بعقد إدارة الأصول



ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه.

تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الشيوخ عن الأداء المالي

وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير وفقًا لأحكام هذه المادة، وبيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرًا سنويًا فى نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة، موقعًا عليه منه، وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.



