الأحد 02 نوفمبر 2025
سياسة

رئيس مجلس الشيوخ: المتحف المصري الكبير رسالة سلام من أرض الكنانة إلى الإنسانية

افتتاح المتحف المصري
افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يأتي تجسيدًا للرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء دولةٍ عصريةٍ تعانق المستقبل بثقة، ولا تتخلى لحظة عن جذورها الضاربة في عمق التاريخ.

 

افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد رؤية الدولة الثاقبة 

وقال رئيس الشيوخ، إنها رؤية دولة تحفظ تراثها العريق وتقدمه للعالم بصورة تليق بمقامها. 

 

المتحف المصري الكبير رسالة سلام للعالم 

كما أشار إلى أن هذا الصرح العظيم ليس مجرد متحف للآثار، بل رسالة سلام من أرض الكنانة إلى الإنسانية جمعاء، تُؤكد أن مصر كانت وستبقى منارة حضارة، ومركز إشعاع ثقافي عبر العصور.

 

المتحف المصري يجمع بين الحضارة واستغلال التكنولوجيا 

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، أن في المتحف المصري الكبير تتجلى روح الحضارة المصرية العظيمة وهي تتحدث بلغة العصر، تجمع بين هيبة التاريخ ودقة العلم وتكنولوجيا العرض المتقدم.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ على  تقديره واعتزازه بكل الأيادي المصرية الماهرة، والعقول المخلصة، والقلوب المحبة للوطن، التي ساهمت في إخراج هذا الصرح الوطني إلى النور، ليظل شاهدًا على إرادة لا تلين، ومرحلة جديدة من مسيرة الجمهورية الجديدة.

