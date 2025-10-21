وزير الطيران المدني يشهد حفل تخرج طلبة المراقبة الجوية من اليمن

شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، حفل تخرج دفعة من طلبة المراقبة الجوية من دولة اليمن، خريجي الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وذلك بمقر بديوان عام الوزارة.

حفل تخرج دفعة من طلبة المراقبة الجوية من دولة اليمن

حضر الاحتفال الطيار عزت متولي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والملاح مدحت عبد الله عبد المقصود، عميد كلية المراقبة الجوية، وعدد من قيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس. كما شارك من الجانب اليمني الطيار صالح سليم بن نهيد، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، وعبد الله صالح، المدير الإقليمي للخطوط الجوية اليمنية، ورامي عبد الحبيب بن حويل، مستشار رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية، ويجسد حرص وزارة الطيران المدني على دعم وتنمية القدرات البشرية في الدول العربية الشقيقة، وتعزيز أواصر التعاون العربي في مجالات التدريب والتأهيل الفني.

تأهيل الكوادر العربية والأفريقية في مختلف تخصصات الطيران المدني

وأشار الحفني إلى أن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تعد منارة علمية إقليمية رائدة في إعداد وتأهيل الكوادر العربية والإفريقية في مختلف تخصصات الطيران المدني، وفق أحدث البرامج التدريبية المعتمدة دوليًا، بما يسهم في تطوير منظومة النقل الجوي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف وزير الطيران المدنى أن المراقب الجوي يؤدي عملًا بالغ الأهمية ويتحمل مسئولية كبيرة، فهو "المايسترو" الذي يدير حركة الطيران في السماء، ويسهم بدوره الحيوي في تحقيق السلامة الجوية وتوفير الوقت والتكاليف للدول وشركات الطيران، مؤكدًا أن وزارة الطيران المدني تؤمن بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لبناء قطاع طيران متطور ومستدام.

ومن جانبه، أعرب الطيار صالح سليم بن نهيد، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالجمهورية اليمنية، عن خالص شكره وتقديره للدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، على حضوره وتشريفه حفل التخرج، ناقلًا تحيات وزير النقل اليمني الدكتور عبد السلام حميد إلى وزير الطيران المدني، ومثمنًا الدعم الكبير الذي تقدمه مصر لقطاع الطيران اليمني، والدور الرائد للأكاديمية المصرية في إعداد وتأهيل الكوادر العربية وفق أعلى المعايير الدولية.

وفي ختام الحفل، قام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بتسليم شهادات التخرج للطلبة اليمنيين خريجي الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.