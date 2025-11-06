الخميس 06 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

بيومي فؤاد ينعى السيناريست الراحل أحمد عبد الله: يظل باقيا مؤثرًا بما أبدع وأمتع

السيناريست أحمد عبد
السيناريست أحمد عبد الله، فيتو
نعى الفنان بيومي فؤاد المؤلف والسيناريست الراحل أحمد عبد الله، والذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء.

وكتب بيومي فؤاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “دائمًا هو حال كل فنان مع الدنيا؛ يغيب عنها جسدًا بموته، ويظل باقٍ مؤثرًا بما أبدع وأمتع”.

وتابع: “الكاتب والسيناريست أحمد عبد الله في ذمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

السيناريست أحمد عبدالله

واشتهر المؤلف الكبير أحمد عبد الله بالتخصص في كتابة أفلام الدراما الواقعية التي تعبر بصدق عن الشارع والمجتمع المصري، كما برع في تأليف عدد من أفضل الأفلام الكوميدية في تاريخ السينما المصرية.

محطات في مسيرة السيناريست الراحل أحمد عبد الله

ولد السيناريست والمؤلف أحمد عبد الله في حي بين السرايات بالقاهرة في الأول من أبريل عام 1965، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وخلال دراسته الجامعية، قام بكتابة مسرحيات مأخوذة عن مسرحيات عالمية وعرضها على مسرح الجامعة.

بعد تخرجه مباشرة، بدأ عبد الله العمل في المسرح، حيث قدم مسرحيات مثل “عالم قطط”، ثم “الابندا”، و"حكيم عيون".

كما أن الراحل أحمد عبد الله قدم مجموعة من أجمل أعمال محمد هنيدي، حيث ألف وكتب سيناريو وحوار عدد من أفلامه الناجحة منها عسكر في المعسكر، فول الصين العظيم، يا أنا يا خالتي، ثم عاد بعد سنوات ليتعاون مع محمد هنيدي في أرض النفاق، أحد أنجح أعماله في السنوات الأخيرة.  

ولقد تميزت كتابات أحمد عبد الله بأنها من قلب مصر، مصر الحقيقية، مصر الحارة، والمقهى، والبيت الشعبي، كلماته وحواراته كانت تنبض بالبساطة التي تسكن قلوب الناس، و“إفيهاته” كانت صادقة ومميزة، وبرحيله يفقد عالم التأليف وكتابة السيناريو أحد أعمدته.

