تريزيجيه يحرز هدف الأهلي الأول في سيراميكا بنصف نهائي السوبر المصري

سجل محمود حسن تريزيجيه هدف الأهلي الأول في مرمى سيراميكا في الدقيقة 19 لتصبح النتيجة 0/1 للأحمر، في المباراة المقامة مساء اليوم الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين الإماراتي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وديانج وزيزو.

خط الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي وجراديشار.

يجلس علي دكة بدلاء الأهلي أمام سيراميكا كل من: عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وأفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير ومحمد عبدالله.

تشكيل سيراميكا لمباراة الأهلي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - جاستيس آرثر - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - كريم نيدفيد - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - سعد سمير - إبراهيم محمد - محمد رضا - أحمد هاني - حسين السيد - عمرو قلاوة - أيمن موكا - أحمد سمير.

