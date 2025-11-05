وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة لتأهيل الكوادر وتوفير فرص عمل بتكنولوجيا Service Now

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) مصر، بمشاركة عدد من الشركات العالمية وهى كابجيمينى، ومركز ديلويت للابتكار، وفودافون للحلول الذكية.

تأهيل الكوادر الشابة

ويأتي ذلك بهدف إطلاق مبادرة وطنية لتأهيل الكوادر الشابة فى مجال تكنولوجيا “الخدمة الفورية” ServiceNow، لتعزيز قدراتهم التقنية وتأهيلهم لسوق العمل المحلى والعالمى إلى جانب توفير فرص عمل للمتميزين.

ويُعد هذا البرنامج هو الأول من نوعه فى مصر الذى يقدم تدريبًا معتمدًا على تقنيات “الخدمة الفورية” ServiceNow التى تعد من أبرز منصات التحول الرقمى، وتُستخدم داخل المؤسسات لإدارة الخدمات فى مجالات مثل تقنية المعلومات والموارد البشرية والعمليات التشغيلية. وتتميز المنصة بقدرتها على رفع كفاءة الأداء وتسريع الإنجاز وتقليل التكاليف من خلال توحيد الأنظمة فى بيئة رقمية متكاملة.

وتتعاون الجهات المشاركة لتنفيذ المبادرة من خلال تقديم تدريب عملى مباشر يعتمد على نموذج تكاملى للتدريب من أجل التشغيل، حيث يشارك القطاع الخاص ممثلًا فى شركات كابجيمينى، ومركز ديلويت للابتكار، وفودافون للحلول الذكية فى اختيار الكوادر الشابة من الخريجين المتميزين وتقديم الدعم الفنى والاستشارى لضمان توافق التدريب مع متطلبات السوقين المحلى والعالمى وتوفير فرص العمل للمتميزين من خريجى المبادرة في هذه الشركات.



بينما تتولى (GIZ) مصر توفير الرخص الدولية والمحتوى التدريبى الرسمى لمنصة ServiceNow، ويقوم معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) بتصميم وتنفيذ البرامج التأهيلية المتخصصة وفق أحدث المناهج التقنية.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التعاون يجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاع الحكومى، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، فى ضوء رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهادفة إلى تمكين الشباب وبناء مجتمع رقمى مبتكر يعتمد على التكنولوجيا الحديثة؛ مضيفا أن تأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل المحلى والعالمى فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد أبرز أولويات عمل الوزارة، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد قطاع خدمى إنتاجى يسهم بفاعلية فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية تستهدف تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب بما يعزز قدراتهم التنافسية على المستويين المحلى والدولي مع التركيز على توسيع قاعدة المهارات فى مختلف التخصصات التكنولوجية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأوضحت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات أهمية تعزيز دور شركاء الصناعة فى تنمية المهارات الرقمية بالشراكة مع المعهد من خلال برامج تدريبية مصممة لتلبية متطلبات سوق العمل من أجل تعزيز جاهزية الكفاءات المصرية للمنافسة عالميًا، مؤكدة أن هذه الشراكة الاستراتيجية تستهدف سد الفجوة المهارية المتزايدة فى سوق العمل فى مجال التقنيات الحديثة، لا سيما مع الأهمية المتصاعدة لمنصة ServiceNow فى دعم التحول الرقمى، وذلك من خلال تمكين الشباب المصرى وتأهيلهم لفرص عمل نوعية فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للخدمات الرقمية ويدعم جهود الدولة فى بناء اقتصاد رقمى قائم على الكفاءات.

وقال هولجر إيلى مدير التعاون التنموى بالسفارة الألمانية فى القاهرة: "للتحول الرقمى فوائد عديدة لكل الفئات بما فيهم النساء والشباب والمجتمعات المهمشة. ومن خلال التعاون الإنمائى الألماني، نعمل مع شركائنا فى مصر لتحويل هذه الإمكانات إلى واقع ملموس، وجعل الاقتصاد الرقمى مرتكزًا على الإنسان شاملاّ جميع فئات المجتمع دون استثناء."

ومن جانبه قال المهندس تامر قنديل رئيس قطاع التكنولوجيا لشركة فودافون للحلول الذكية مصر أن توقيع هذا الاتفاق يمثل خطوة جديدة ومتميزة فى مسيرة التعاون المثمر والبنّاء بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعهد تكنولوجيا المعلومات والشركة، بالتعاون الفعال مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى وعدد من شركاء الصناعة، مؤكدا أن الشركة تضع على رأس أولوياتها تطوير الكوادر المصرية المتميزة وتأهيلها للانضمام إلى سوق العمل، من خلال تزويدهم بالمهارات الفنية المتقدمة التى تواكب التطورات المتسارعة فى عالم التكنولوجيا.

تدريب عالمي متخصص

اضاف أن هذا الاتفاق يأتى ليعكس هذا التوجه، حيث يركز على واحدة من أكثر التكنولوجيات طلبًا فى السوق المصرى، وهى منصة ServiceNow، التى تتطلب تدريبًا علميًا متخصصًا، تسعى الشركة للعمل جنبًا إلى جنب مع المعهد وشركاء الصناعة لتأهيل الكفاءات المصرية، بما يسهم فى جذب المزيد من العملاء والشركات للتعاون مع فودافون داخل السوق المصرى، وخلق فرص عمل نوعية للشباب فى مجالات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.

