أزمات السوبر المصري في الإمارات، من "وقفة رمضان" إلى واقعة ثلاثي الزمالك

تتجه الأنظار الليلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لمتابعة بطولة السوبر المصري في نظامها الذي يضم أربعة فرق، حيث يلتقي الأهلي مع سيراميكا ويلعب الزمالك مع بيراميدز أيضا اليوم.

وعلى الرغم من النجاح الجماهيري والتنظيمي الكبير الذي تحققه نسخ كأس السوبر المصري التي تستضيفها دولة الإمارات منذ عام 2015، إلا أن البطولة لم تخلُ من مشاهد وأزمات ساخنة، داخل وخارج الملعب، تحولت في بعض الأحيان إلى قضايا رأي عام.

في هذا التقرير، تستعرض “فيتو” أبرز الأزمات التي هزت السوبر المصري على أرض الإمارات:

أزمة "وقفة الكرة".. رمضان صبحي يشعل القمة

كانت البداية في نسخة 2015 من بطولة السوبر المصري بالإمارات، حينما أشعل رمضان صبحي نجم الأهلي حينها الأجواء بعد تعمده الوقوف على الكرة خلال مباراة الزمالك.

اللقطة التي تحولت إلى واحدة من أكثر المشاهد جدلًا في تاريخ القمة واعتبرها جمهور الزمالك استفزازًا، حولت الملعب إلى ساحة مشادات بين لاعبي الفريقين.



ورغم انتهاء المباراة بفوز الأهلي، إلا أن تصرف صبحي ظل حديث الجماهير والإعلام لفترة طويلة، وأصبح رمزًا لأجواء التوتر التي تصاحب مباريات القمة حتى خارج مصر.

وليد سليمان وإمام عاشور.. اشتعال جديد في السوبر

في نسخة أخرى من البطولة بالإمارات وتحديدا عام 2020، تفجّرت أزمة جديدة عندما نشبت مشادة قوية بين وليد سليمان لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك عقب تدخل عنيف في الدقائق الأخيرة من المباراة.



وليد سليمان انفعل بشدة داخل الملعب، فيما رد عاشور بطريقة أثارت الجدل وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، ليزداد التوتر بين الفريقين بعد صافرة النهاية.



ورغم مرور السنوات، ظل الموقف حاضرًا في ذاكرة الجماهير حتى تصالح اللاعبان لاحقًا في إحدى مباريات القمة، لتنتهي الأزمة بعد أن أصبحت من العلامات البارزة في تاريخ السوبر المصري بالإمارات.

أزمة ثلاثي الزمالك مع رجل الأمن.. من التحقيق إلى العفو الرئاسي

أما الأزمة الأخطر فكانت في أكتوبر 2024، حينما دخل ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي في مشادة مع أحد أفراد الأمن الإماراتي خلال مواجهة بيراميدز في نصف نهائي السوبر.



الواقعة التي حدثت داخل استاد محمد بن زايد تحولت سريعًا إلى قضية قانونية، بعد أن تم احتجاز اللاعبين في أبوظبي والتحقيق معهم بتهمة الاعتداء على موظف رسمي.



وبعد أيام من الجدل، قضت المحكمة الإماراتية بحبس الثلاثي لمدة شهر وتغريمهم 200 ألف درهم، قبل أن يتدخل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويصدر قرارًا بالعفو عنهم تقديرًا للعلاقات التاريخية بين مصر والإمارات.



الواقعة كانت بمثابة جرس إنذار للاتحاد المصري والأندية بضرورة الالتزام التام بلوائح وقوانين الدولة المنظمة، لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.

بطولة السوبر المصري في الإمارات منحت الكرة المصرية حضورًا إقليميًّا قويًّا وجماهيرية ضخمة في الوطن العربي، لكنها في الوقت نفسه كشفت عن مدى حساسية مواجهات الأهلي والزمالك، حتى عندما تُلعب خارج الحدود.



الأزمات التي رافقت نسخ البطولة أكدت أن التوتر بين القطبين لا يرتبط بالمكان بقدر ما يرتبط بالحماس والتاريخ الطويل بينهما، ما يجعل كل لقاء قمة حدثًا استثنائيًّا تتجاوز آثاره حدود المستطيل الأخضر.

وتبقى الرسالة الأخيرة قبل انطلاق البطولة اليوم هي أهمية الحفاظ على سمعة الرياضة المصرية بشكل عام والكرة المصرية على وجه التحديد في ظل اشتعال المنافسة بين القطبين ومع ارتفاع سقف طموحات بيراميدز بطل أفريقيا وايضا سيراميكا المنتشي بقوة ومتصدر قمة الدوري الممتاز حاليا.

