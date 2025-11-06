موعد عرض الجزء الثاني من فيلم "KPop Demon Hunters"

18 حجم الخط

تعود فرقة "Huntr/x" الخيالية إلى الشاشة من جديد، وإن كانت جولة لم شمل الفرقة الغنائية قد تستغرق بعض الوقت، فقد أبرمت شركتا نتفليكس وسوني اتفاق نهائي لإنتاج فيلم رسوم متحركة موسيقي ثاني بعنوان “KPop Demon Hunters”، ومن المقرر إصداره في عام 2029، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج لأول مرة.

وتعود الفترة الزمنية الطويلة المحتملة التي تصل إلى أربع سنوات بين الجزأين إلى الوقت الطويل الذي تستغرقه عادة عمليات إنتاج أفلام الرسوم المتحركة، كما قد تتغير خطط تاريخ الإصدار النهائية بناءً على جدول إنتاج الفيلم، وقد رفضت شركتا نتفليكس وسوني التعليق على الأنباء.

نجاح هائل يمهد الطريق للجزء الجديد

"KPop Demon Hunters" هو فيلم مغامرات خيال يحكي قصة فرقة كيبوب خيالية من الفتيات تقمن بحماية العالم من الشياطين من خلال موسيقاهن، وقد تم تطوير الفيلم وإنتاجه بواسطة سوني بيكتشرز أنيميشن، وبموجب اتفاق ترخيص بين سوني ونتفليكس، وعرض الفيلم مباشرة على منصة نتفليكس ليصبح الفيلم الأكثر شعبية على الإطلاق للمنصة.

ولم يتوقف نجاح الفيلم عند هذا الحد، بل إن ثلاث من أغانيه الأصلية – "Golden" و"Your Idol" و"Soda Pop" – أصبحت من الأغاني الثابتة على قائمة بيلبورد Hot 100، ومن المحتمل أن تحصد ترشيحات في حفل جوائز جرامي القادم.

ولقد كان لفيلم "صائدات شياطين الكيبوب" تأثير كبير لدرجة أن نتفليكس – التي لا تفضل عادة العرض السينمائي – قررت طرح نسخة تفاعلية من الفيلم في دور السينما لإقامة فعاليات خاصة بالمعجبين في شهري أغسطس وأكتوبر الماضيين، وخلال العرض الأول، تصدر الفيلم شباك التذاكر محققا حوالي 18 مليون دولار على مدى يومين، وفي وقت لاحق قرب الهالوين، جمع الفيلم ما بين 5 و6 ملايين دولار، وهو أمر جدير بالملاحظة بالنظر إلى أنه كان متاح على نطاق واسع عبر البث المباشر لعدة أشهر.

لطالما أعربت المخرجة المشاركة لفيلم "صائدات شياطين الكيبوب"، ماجي كانج، التي أخرجت الفيلم بالاشتراك مع كريس أبلهانس، عن رغبتها في إنتاج جزء ثاني، وفي تصريح لها لمجلة فارايتي في يوليو، قالت كانج: "لقد وضعنا الكثير من الخلفيات المحتملة للقصة، ومن الواضح أن هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها ومناطق لم يتم استكشافها، وكان علينا أن نفعل ذلك لأنه لا يوجد سوى قدر معين من الفيلم يمكن أن ترويه في 85 دقيقة".

