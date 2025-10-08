نجوم 'KPop Demon Hunters' ينقلن أغنية "Golden" إلى الواقع في أول أداء حي (فيديو)

حققت أغنية "Golden" الشهيرة، التي اشتهرت من خلال الفيلم الكرتوني الموسيقي "KPop Demon Hunters" على نتفليكس، قفزة من الشاشة إلى المسرح، حيث قدمتها الأصوات الحقيقية خلف الفرقة الخيالية "HUNTR/X" في أول أداء مباشر.

أداء تاريخي على "the tonight show"

ظهرت الفنانات الثلاث EJAE وAudrey Nuna وRei Ami على برنامج "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" الشهير، ليقدمن النسخة الكاملة من أغنيتهن "Golden" أمام الجمهور للمرة الأولى على الإطلاق. وقد تحولت الأغنية سريعًا إلى أحد أبرز الأناشيد المميزة للفيلم، محطمة الأرقام القياسية ومتسلقة قوائم التصنيف العالمية منذ طرح الفيلم.

تجدر الإشارة إلى أن المغنيات الثلاث يمثلن الأصوات الغنائية لفرقة الكيبوب الخيالية HUNTR/X، المتخصصة في صيد الشياطين ضمن أحداث الفيلم. حيث تؤدي EJAE صوت شخصية "رومي" (التي أدت صوتها الممثلة دن تشو)، وتقدم Audrey Nuna صوت شخصية "ميرا" (بصوت الممثلة ماي هونج)، فيما تؤدي Rei Ami صوت شخصية "زوي" (بصوت الممثلة جي يونج يوو).

