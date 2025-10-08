الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نجوم 'KPop Demon Hunters' ينقلن أغنية "Golden" إلى الواقع في أول أداء حي (فيديو)

EJAE وAudrey Nuna
EJAE وAudrey Nuna وRei Ami، فيتو

حققت أغنية "Golden" الشهيرة، التي اشتهرت من خلال الفيلم الكرتوني الموسيقي "KPop Demon Hunters" على نتفليكس، قفزة من الشاشة إلى المسرح، حيث قدمتها الأصوات الحقيقية خلف الفرقة الخيالية "HUNTR/X" في أول أداء مباشر.

أداء تاريخي على "the tonight show"

ظهرت الفنانات الثلاث EJAE وAudrey Nuna وRei Ami على برنامج "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" الشهير، ليقدمن النسخة الكاملة من أغنيتهن "Golden" أمام الجمهور للمرة الأولى على الإطلاق. وقد تحولت الأغنية سريعًا إلى أحد أبرز الأناشيد المميزة للفيلم، محطمة الأرقام القياسية ومتسلقة قوائم التصنيف العالمية منذ طرح الفيلم.

 

تجدر الإشارة إلى أن المغنيات الثلاث يمثلن الأصوات الغنائية لفرقة الكيبوب الخيالية HUNTR/X، المتخصصة في صيد الشياطين ضمن أحداث الفيلم. حيث تؤدي EJAE صوت شخصية "رومي" (التي أدت صوتها الممثلة دن تشو)، وتقدم Audrey Nuna صوت شخصية "ميرا" (بصوت الممثلة ماي هونج)، فيما تؤدي Rei Ami صوت شخصية "زوي" (بصوت الممثلة جي يونج يوو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أغنية Golden KPop Demon Hunters نتفليكس HUNTR X The TONIGHT SHOW Jimmy Fallon EJAE AUDREY NUNA REI AMI الكيبوب فرقة الكيبوب

مواد متعلقة

"Golden" من "صيادو شياطين الكيبوب" تتصدر قائمة بيلبورد Hot 100 للمرة الرابعة

KPop Demon Hunters، ثورة في عالم موسيقى الكيبوب بالمملكة المتحدة

الأكثر قراءة

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

التعليم تكشف حقيقة فيديو مديرة مدرسة ترفض دخول طالبة إلى فصلها وتجبرها على نظام البكالوريا

محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

رسميا، الأهلي يعلن تعيين الدنماركي ياس سوروب مديرا فنيا للفريق

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

بعد الإعلان الرسمي، تعرف على موعد الظهور الأول لـ"ياس سوروب" مع الأهلي

بعد تعيين “سوروب”، 3 مدربين يستعد الأهلي لتوديعهم

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المعدن الأصفر يشتعل، الذهب يواصل الارتفاعات بجميع الجرامات

سعر الجنيه الذهب يسجل رقما قياسيا بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ1860 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر

أمين البحوث الإسلامية: الإخلاص في العمل هو التجسيد الحقيقي لصفاء القلب

ما الفرق بين ترتيب نزول القرآن وترتيب المصحف؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads