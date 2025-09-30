أول حفل مباشر لمغنيات “K-pop Demon Hunters” الحقيقيات على مسرح جيمي فالون

أعلن برنامج "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" يوم الاثنين أن المغنيات EJAE وAUDREY NUNA وREI AMI — اللواتي قدمن الأصوات الغنائية لشخصيات رومي وميرا وزوي في فيلم نتفليكس الشهير Kpop Demon Hunters — سيصعدن على مسرح Studio 6B في 7 أكتوبر، ليقدمن أول عرض حي لهن كوحدة غنائية.

ووفقًا لبيان صحفي، ستكون أغنيتهن المختارة هي "Golden"، التي قضت ستة أسابيع حتى الآن في المركز الأول على قائمة Billboard Hot 100.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تساؤلات حول إمكانية ترشح أغنية "Golden" لجائزة الأوسكار، لا سيما أن أربع أغنيات فقط من أفلام تصدرت قائمة Hot 100 نالت ترشيحًا للأوسكار منذ عام 2000.

بالإضافة إلى العرض الغنائي، من المقرر أن يجري الثلاثي مقابلة على الأريكة مع المذيع جيمي فالون. كما تحل النجمة جنيفر لوبيز ضيفة أيضًا في حلقة 7 أكتوبر، التي ستُبث في تمام الساعة 11:35 مساءً بالتوقيت الولايات المتحدة.

نجاح فريد من نوعه لأغاني فيلم الرسوم المتحركة

ويأتي هذا الخبر بعد حوالي ثلاثة أشهر من عرض فيلم "Kpop Demon Hunters" لأول مرة على منصة نتفليكس، حيث تحول بسرعة إلى ظاهرة في الثقافة الشعبية. وبالإضافة إلى أغنية "Golden"، نجحت ثلاث أغانٍ أخرى من الموسيقى التصويرية للفيلم — وهي "How It’s Done" و"What It Sounds Like" و"Takedown" — في دخول قائمة أفضل 40 أغنية ضمن قائمة Hot 100. كما يعد "Kpop Demon Hunters" أول فيلم موسيقي تتصدر موسيقاه التصويرية قائمة الألبومات الأمريكية منذ فيلم Encanto عام 2022.

هل يوجد جزء ثانٍ لKpop Demon Hunters؟

وفي مقابلة حديثة مع مجلة Billboard، شاركت EJAE وAUDREY NUNA وREI AMI أنهن ما زلن يحاولن استيعاب النجاح الهائل الذي حققته موسيقاهن الخاصة بالفيلم. كما تحدثت الفتيات بصراحة عن احتمالية وجود جزء ثانٍ لـ "Kpop Demon Hunters"، والذي لم يتم الإعلان عنه بعد، على الرغم من ترقب المعجبين الشديد له.

وفي هذا الصدد، قالت REI AMI: "لم يتم تأكيد الجزء الثاني بعد. نحن نتطلع إلى هذا الجزء إن وجد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.