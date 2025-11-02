الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أغنية "جولدن" من فيلم kpop Demon Hunters تتألق من جديد في المملكة المتحدة

Kpop Demon Hunters،
Kpop Demon Hunters، فيتو

أزاحت أغنية "جولدن" من فيلم الرسوم المتحركة الشهير "KPOP DEMON HUNTERS"، أغنية تايلور سويفت "FATE OF OPHELYA" عن عرش القائمة الرسمية للأغاني المنفردة في المملكة المتحدة.

خلال الأسبوع الممتد من 30 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، عادت أغنية "Golden" إلى المركز الأول، مسجلةً أسبوعها التاسع غير المتتالي في صدارة القائمة.

حطمت أغنية "جولدن" الآن الرقم القياسي لأطول فترة تربع على عرش القائمة الرسمية للأغاني المنفردة، حيث تصدرتها أي أغنية لفنان رسوم متحركة. الرقم القياسي السابق كان من نصيب أغنية "sugar، sugar" لفرقة ذا آرتشيز عام 1969 لمدة 56 عامًا.

بما في ذلك أغنية "Golden"، حصدت موسيقى فيلم "KPop Demon Hunters" أربع أغانٍ على مخطط الأغاني المنفردة الرسمي هذا الأسبوع, فحافظت أغنية "How It’s Done" لفرقة HUNTR/X على مكانتها القوية في المركز العاشر في أسبوعها السادس على المخطط، تليها أغنية "What It Sounds Like" في المركز الثالث عشر في أسبوعها الثاني.

في الوقت نفسه، عادت نسخة جونجيون وجيهيو وتشايونج من فرقة TWICE من أغنية "Takedown" إلى المركز 92 في أسبوعها الرابع عشر على المخطط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

KPop Demon Hunters أغنية Golden HUNTR X kpop الرسوم المتحركة المملكة المتحدة تايلور سويفت فرقة TWICE فيلم KPop Demon Hunters جولدن

مواد متعلقة

مخرجة فيلم الرسوم المتحركة "KPop Demon Hunters" ترفض تحويله إلى عمل واقعي

نجوم 'KPop Demon Hunters' ينقلن أغنية "Golden" إلى الواقع في أول أداء حي (فيديو)

الأكثر قراءة

الدوري الممتاز، سيراميكا يتأخر بهدف أمام بتروجت في الشوط الأول

بمشاركة مرموش، مان سيتي يفوز على بورنموث 1/3 ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي

الدوري الممتاز، سيراميكا يحقق ريمونتادا قاتلة ويفوز على بتروجت 2-1

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة رعدية على هذه المناطق

محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس جمهورية كرواتيا

رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن حصر العقارات بالمدن والقرى

الدوري الإيطالي، ميلان يتقدم على روما 0/1 في الشوط الأول

أول تعليق من ييس توروب بعد تعادل الأهلي مع المصري بالدوري

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النداء في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة كبيرة في المجتمع

الإفتاء توضح كيفية النزول لسجود التلاوة في الصلاة

متى يصبح تحديد جنس المولود محرمًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية