أغنية "جولدن" من فيلم kpop Demon Hunters تتألق من جديد في المملكة المتحدة

أزاحت أغنية "جولدن" من فيلم الرسوم المتحركة الشهير "KPOP DEMON HUNTERS"، أغنية تايلور سويفت "FATE OF OPHELYA" عن عرش القائمة الرسمية للأغاني المنفردة في المملكة المتحدة.

خلال الأسبوع الممتد من 30 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، عادت أغنية "Golden" إلى المركز الأول، مسجلةً أسبوعها التاسع غير المتتالي في صدارة القائمة.

حطمت أغنية "جولدن" الآن الرقم القياسي لأطول فترة تربع على عرش القائمة الرسمية للأغاني المنفردة، حيث تصدرتها أي أغنية لفنان رسوم متحركة. الرقم القياسي السابق كان من نصيب أغنية "sugar، sugar" لفرقة ذا آرتشيز عام 1969 لمدة 56 عامًا.

بما في ذلك أغنية "Golden"، حصدت موسيقى فيلم "KPop Demon Hunters" أربع أغانٍ على مخطط الأغاني المنفردة الرسمي هذا الأسبوع, فحافظت أغنية "How It’s Done" لفرقة HUNTR/X على مكانتها القوية في المركز العاشر في أسبوعها السادس على المخطط، تليها أغنية "What It Sounds Like" في المركز الثالث عشر في أسبوعها الثاني.

في الوقت نفسه، عادت نسخة جونجيون وجيهيو وتشايونج من فرقة TWICE من أغنية "Takedown" إلى المركز 92 في أسبوعها الرابع عشر على المخطط.

