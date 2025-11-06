الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن بدء شن غارات جوية على جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان
18 حجم الخط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بدء شن سلسلة غارات على أهداف في جنوب لبنان، بعد منشورات تحذيرية لسكان عدد من البلدات.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت مصادر رسمية لبنانية عن استشهاد  شخص وإصابة ثلاثة آخرين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف مدينة صور جنوبي البلاد، في تصعيد جديد على جبهة الجنوب التي تشهد توترًا متزايدًا منذ أسابيع.

غارات إسرائيلية على صور اللبنانية

وأفادت المعلومات الأولية أن الغارات تركزت على مناطق زراعية يُعتقد أنها تحتوي على بنى تحتية تابعة لمجموعات مسلحة، فيما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى مواقع القصف.

انفجارات قوية وسمعت في أحياء عدة

من جانبه، لم يصدر تعليق رسمي من الجيش اللبناني حتى الآن، بينما أفاد شهود عيان بأن الانفجارات كانت قوية وسمعت في أحياء عدة داخل المدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي لبنان الجيش اللبناني

مواد متعلقة

إعلام عبري: جيش الاحتلال يستعد لضربات محتملة على لبنان

حقيقة نقل نجل القذافي من لبنان إلى قطر

الأكثر قراءة

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

تفاصيل جديدة حول مقتل صاحب محل كشري شهير في حلوان

تريزيجيه يحرز هدف الأهلي الأول في سيراميكا بنصف نهائي السوبر المصري

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

بسداسية نظيفة، خسارة مدوية لمنتخب المغرب أمام البرتغال في كأس العالم للناشئين

هدده بمقطع ذكاء اصطناعي، شاب يبتز والده ماليًا ويثير الغضب (فيديو)

طلاب المجمع التعليمي بالإسماعيلية يودعون زميلهم ضحية حادث دهس الأتوبيس (صور)

خدمات

المزيد

تراجع سعر الريال القطري في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس

بعد صفقة الديار القطرية، تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدخول في صلاة الجماعة لمن لم يجد مكانا في الصف

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالوحدة والانعزال عن الآخرين

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads