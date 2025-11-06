الوطني الفلسطيني: إعلان الاحتلال مناقصتين لبناء 356 وحدة استيطانية خرق للقانون الدولي

18 حجم الخط

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحى فتوح: إن إعلان سلطات الاحتلال طرح مناقصتين لبناء 356 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "آدم" قرب بلدة جبع شمال القدس المحتلة، يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ومحكمة العدل العليا التي تعتبر الاستعمار باطلا ولا يرتب أي أثر قانوني، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف هذا التغول الاستيطاني، ومساءلة سلطات الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.

المخطط هو استمرار لسياسة التوسع الاستيطاني غير القانوني

وأكد فتوح في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم الخميس، أن هذا المخطط هو استمرار لسياسة التوسع الاستيطاني غير القانوني، بهدف السيطرة على سفوح القدس الشمالية الشرقية، وعزل القدس، وفرض مشروع القدس الكبرى لتهويد المدينة وقطع تواصلها الفلسطيني.

وشدد رئيس المجلس الوطني على أن هذا التغول الاستعماري اعتداء على سيادة وحدود الدولة الفلسطينية، مؤكدا تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967، وكل المحاولات لفرض الأمر الواقع الاستعماري ستفشل أمام إرادة وصمود الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة.

استشهاد طفل عمره 15 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد طفل عمره 15 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون غرب جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون، وأطلقت الرصاص الحي تجاه الطفل في أحد شوارع البلدة، وأصابته بأربع رصاصات ومنعت طواقم الإسعاف من نقله وتركته ينزف حتى استشهد، واحتجزت جثمانه ونشرت قوات الاحتلال جنود القناصة على أحد بنايات البلدة وداهمت شوارعها.

حملات مداهمة وتفتيش للمنازل

وباستشهاد طفل بلدة اليامون يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في الحادي والعشرين من يناير الماضي إلى 56 شهيدا، وأكثر من 200 مصاب، كما هدم الاحتلال طوال هذه الفترة أكثر من 600 منزل بشكل كامل، وبنسبة 33% من المخيم، فيما نزح 22 ألف مواطن من سكان المخيم إلى بلدات وقرى جنين وبعض أحياء المدينة.

يذكر أن الاحتلال يكثف من اقتحام بلدات وقرى جنين بشكل يومي، ويشن حملات مداهمة وتفتيش للمنازل واحتجاز للمواطنين، وتحقيق ميداني معهم.

