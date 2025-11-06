الاحتلال الإسرائيلي يحول منازل قرية في رام الله إلى ثكنات عسكرية

18 حجم الخط

كشفت وسائل إعلام، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة المغير غرب رام الله وتحول بعض منازلها إلى ثكنات عسكرية.

إعلام عبري: صعوبات إسرائيلية في مواجهة مقاتلي حماس بأنفاق "الخط الأصفر"

كشفت مصادر عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه صعوبات ميدانية جمة في التعامل مع عشرات المقاتلين التابعين للجناح العسكري في حركة حماس العالقين في أنفاق خلف “الخط الأصفر”.

وتقول إسرائيل: إن نحو 200 مقاتل من حركة حماس مسلحين بأسلحة رشاشة وبندقيات قنص ومضادات للدروع يختبئون داخل أنفاق في مناطق تسيطر عليها إسرائيل في رفح.

ونقلت قناة “i24news” عن مسئول عسكري إسرائيلي قوله: إن الصعوبات التي تواجهها إسرائيل هي الاستراتيجية الميدانية التي يتعامل بها عناصر حركة حماس مع الجيش.

ويعتمد المسلحون على شبكة أنفاق تحت الأرض، يخرجون منها فقط لإطلاق نيران القنص أو الصواريخ المضادة للدروع ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يجعل التعامل معهم بالغ الصعوبة.

وأفاد المصدر العسكري بأن جثة الجندي الإسرائيلي المختطف هدار جولدين، التي أفادت تقارير سابقة بوجودها في أحد تلك الأنفاق مع المقاتلين، ليست موجودة حقيقة بعد ورود معلومات جديدة.

وقالت القناة: إن “إسرائيل تواجه في الأيام الأخيرة معضلة معقدة حول كيفية التعامل مع هؤلاء المسلحين المحاصرين، بين الرغبة في قتلهم ومحاسبتهم، وبين ضغوط الوسطاء للتوصل إلى تسوية”.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين، قُتل 3 جنود إسرائيليين في هجمات نفذها المسلحون انطلاقًا ما يُسمى “جيب جنينة”.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير في توصية رفعها للقيادة: “إذا أبدى المسلحون استعدادهم لتسليم جثمان هدار جولدين، يمكننا دراسة إمكانية إخراجهم من منطقة الخط الأصفر، بشرط أن يخرجوا دون أسلحة”.

من جهتهم، قال مسئولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد استغلال الأزمة المتعلقة بمسلحي حركة حماس الذين “علقوا” في أنفاق خلف الخطوط الإسرائيلية في غزة لتطوير نموذج لنزع سلاح الحركة.

