الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين من القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها عدة مناطق في مدينة القدس المحتلة.

قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام شمال القدس

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام شمال القدس واعتقلت عبد الله الحتاوي بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين محمد منذر عياش، ورامي رائد عياش من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.

وكانت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، قد كشفت عن نية الاحتلال الإسرائيلي دراسة بناء 2006 وحدات استيطانية جديدة من خلال جلستي عمل لما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى"، حيث سيتم نقاش خطط بناء تخص 8 مستوطنات من مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس.

4 مخططات صغيرة لصالح مستوطنة جفعات زئيف

وقال رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) -: إن الجلسة الأولى التي عقدت في الثالث من نوفمبر الجاري تم تخصيصها لدراسة 4 مخططات صغيرة لصالح مستوطنة "جفعات زئيف" المقامة على أراضي الفلسطينيين في قرية الجيب بمحافظة القدس، في حين خصصت الجلسة الثانية التي عقدت في الخامس من الشهر ذاته لنقاش مخططات كبيرة تخص مستوطنات "جفعات زئيف" في القدس، و"أفني حيفتس" و"عناف" في محافظة طولكرم، و"كفار تفوح" و"عيتس افرايم" في محافظة سلفيت، و"روش تسوريم" في محافظة بيت لحم، و"متسبي يريحو" في محافظة أريحا والأغوار، و"جيني موديعين" في محافظة رام الله والبيرة.

