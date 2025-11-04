الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
خارج الحدود

حقيقة نقل نجل القذافي من لبنان إلى قطر

أكد عضو فريق الدفاع عن هانيبال القذافي المحامي شربل ميلاد الخوري لريا نوفوستي أنه من  المرجح موافقة السلطات القضائية في لبنان على رفع قرار منع السفر عن هانيبال خلال أيام.

إخلاء سبيل هانيبال القذافي مقابل كفالة 11 مليون دولار تعجيزية

كما شدد في تصريحات له لوسائل إعلام روسية على أنه لا صحة مطلقا لما يتم تداوله بشأن وجود اتفاق لنقل هانيبال القذافي من لبنان إلى قطر.

وفي وقت لاحق ؛ اعتبر فريق دفاع نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي هانيبال القذافي إخلاء السبيل مقابل كفالة 11 مليون دولار تعجيزية.

وقال محامي هانيبال القذافي في تصريحات: الاحتجاز لـ10 سنوات كان بدون توجيه تهم، الإفراج كان متوقعا في ظل غياب أي تهم.

 انعدام العلاقات بين لبنان وليبيا

وأضاف محامي هانيبال القذافي في تصريحات إعلامية له: سنطعن بكفالة الـ11 مليون دولار وموكلي ظل رهينة بسبب انعدام العلاقات بين لبنان وليبيا.

وختم محامي هانيبال القذافي تصريحاته قائلا: القضاء اللبناني يدرك أنه لا يمكن مواصلة احتجاز موكلي.

إخلاء سبيل نجل الرئيس الليبي معمر القذافي هانيبال القذافي بعد 10 سنوات من توقيفه

وكانت "فرانس برس" نقلت عن مسئول قضائي القول: إن القضاء اللبناني أصدر قرارا بإخلاء سبيل نجل الرئيس الليبي معمر القذافي هنيبال القذافي بعد 10 سنوات من توقيفه بدون محاكمة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن هنيبعل القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي يمثل امام القضاء  في قصر عدل بيروت للمرة الأولى منذ توقيفه حيث سيمثل أمام القاضي زاهر حمادة.

