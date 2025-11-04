حقيقة نقل نجل القذافي من لبنان إلى قطر

أكد عضو فريق الدفاع عن هانيبال القذافي المحامي شربل ميلاد الخوري لريا نوفوستي أنه من المرجح موافقة السلطات القضائية في لبنان على رفع قرار منع السفر عن هانيبال خلال أيام.

إخلاء سبيل هانيبال القذافي مقابل كفالة 11 مليون دولار تعجيزية

كما شدد في تصريحات له لوسائل إعلام روسية على أنه لا صحة مطلقا لما يتم تداوله بشأن وجود اتفاق لنقل هانيبال القذافي من لبنان إلى قطر.

وفي وقت لاحق ؛ اعتبر فريق دفاع نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي هانيبال القذافي إخلاء السبيل مقابل كفالة 11 مليون دولار تعجيزية.

وقال محامي هانيبال القذافي في تصريحات: الاحتجاز لـ10 سنوات كان بدون توجيه تهم، الإفراج كان متوقعا في ظل غياب أي تهم.

انعدام العلاقات بين لبنان وليبيا

وأضاف محامي هانيبال القذافي في تصريحات إعلامية له: سنطعن بكفالة الـ11 مليون دولار وموكلي ظل رهينة بسبب انعدام العلاقات بين لبنان وليبيا.

وختم محامي هانيبال القذافي تصريحاته قائلا: القضاء اللبناني يدرك أنه لا يمكن مواصلة احتجاز موكلي.

إخلاء سبيل نجل الرئيس الليبي معمر القذافي هانيبال القذافي بعد 10 سنوات من توقيفه

وكانت "فرانس برس" نقلت عن مسئول قضائي القول: إن القضاء اللبناني أصدر قرارا بإخلاء سبيل نجل الرئيس الليبي معمر القذافي هنيبال القذافي بعد 10 سنوات من توقيفه بدون محاكمة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن هنيبعل القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي يمثل امام القضاء في قصر عدل بيروت للمرة الأولى منذ توقيفه حيث سيمثل أمام القاضي زاهر حمادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.