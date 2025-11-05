إعلام عبري: جيش الاحتلال يستعد لضربات محتملة على لبنان

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهيأ لاحتمال شن ضربات عسكرية جديدة على لبنان، في خطوة تهدف إلى ضغط حزب الله والحكومة اللبنانية لإبرام اتفاق أكثر ثباتًا مع تل أبيب، وذلك على حد قولهم.

مراقبة الاحتلال لمواقع حزب الله

وأشار التقرير إلى أن التحركات تشمل تعزيزات عسكرية ومراقبة دقيقة لمواقع حزب الله على طول الحدود، استعدادًا لأي سيناريو محتمل.

أهداف الضربات المحتملة

ووفق المصادر الإسرائيلية، فإن الهدف من أي عملية عسكرية هو إجبار حزب الله على الالتزام باتفاقات رسمية واضحة، وضمان استقرار الحدود الشمالية، إضافة إلى ردع أي تهديد محتمل للسيادة الإسرائيلية.

مخاوف من تصعيد محتمل

ويرى محللون أن أي ضربة إسرائيلية قد تؤدي إلى تصعيد أمني واسع في المنطقة، مع تحذيرات من أن رد حزب الله قد يزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في لبنان.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، استهداف 20 عنصرا من جماعة حزب الله اللبنانية في الشهر الأخير، وذلك على حد قوله.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أنه قضى على أحد عناصر قوة "الرضوان" التابعة لـ حزب الله اللبناني، في عملية استهدفت موقعًا داخل الأراضي اللبنانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.