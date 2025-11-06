الخميس 06 نوفمبر 2025
مدبولي يكشف أهمية مشروع علم الروم مع قطر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،: إن مشروع علم الروم العملاق لم يكن ليرى النور لولا توجيهات قيادة مصر وقطر، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة والاتفاق مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر على ضخ استثمارات قطرية في مصر كانت البوابة الحقيقية لانطلاق المشروع.

وأكد مدبولي أن هذا التعاون الاستثماري يعكس حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم مسيرة التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

شراكة مصرية قطرية لتنمية الساحل الشمالي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع شراكة استثمارية بين الحكومة المصرية والجانب القطري لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز المشروعات الساحلية الكبرى وزيادة الجذب الاستثماري في المناطق المطلة على البحر المتوسط.

مشروع علم الروم دفعة قوية للتنمية والاستثمار

وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع علم الروم يمثل دفعة كبيرة لجهود تطوير الساحل الشمالي، ويعد تجسيدًا للعلاقات المتميزة بين مصر وقطر في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذا التعاون ضمن أولوياتها الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة في المناطق الساحلية.

