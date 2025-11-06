الخميس 06 نوفمبر 2025
أخبار مصر

مدبولي: الاقتصاد المصري يستعد لانطلاقة كبيرة ومرحلة جديدة تركز على 4 قطاعات

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فيتو
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن الاقتصاد المصري يشهد اليوم انطلاقة كبيرة جدًا بعد عملية الإصلاح الشاملة التي مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا تقدير الحكومة لصمود المواطن المصري وتحمله تبعات هذه الإجراءات من أجل مستقبل أفضل. 

مرحلة اقتصادية جديدة قائمة على مسارات نمو واضحة

وخلال مراسم توقيع شراكة استثمارية مصرية – قطرية لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، أوضح الدكتور مدبولي أن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة أسست لمرحلة اقتصادية جديدة، تقوم على رؤية واضحة ومسارات نمو مستدامة تعزز من مكانة الاقتصاد المصري إقليميًّا ودوليًّا.  

أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تركز في خطتها التنموية على أربعة قطاعات رئيسية تمثل محركات النمو الاقتصادي، وهي الصناعة: باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية وتوليد فرص العمل، الزراعة: لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: لدعم التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة، السياحة: كمصدر رئيسي للعملة الصعبة ودعم النشاط الاقتصادي. 

وأكد مدبولي أن هذه القطاعات ستكون محور الجهود الحكومية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة. 

مدبولى رئيس الوزراء الاقتصاد المصري شراكة استثمارية مصرية – قطرية منطقة علم الروم مطروح

الجريدة الرسمية