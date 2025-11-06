الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير اقتصادي يتوقع انهيار الدولار بعد صفقة "علم الروم" بمرسى مطروح

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي هاني جنينة، فيتو
18 حجم الخط

أكد هاني جنينة، الخبير المالي والاقتصادي، أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بعد دخول 3.5 مليار دولار إلى خزينة الدولة في إطار الاتفاقية المرتقبة بين الحكومة وشركة الديار القطرية لتطوير منطقة علم الروم.

 

تفاصيل الاتفاق مع "الديار القطرية"

أوضح "جنينة" أن المبلغ المذكور يمثل قيمة الأرض فقط ضمن المشروع، بينما تصل القيمة الإجمالية للاستثمار إلى نحو 30 مليار دولار، سيتم ضخ الجزء الأكبر منها لاحقًا في صورة مشروعات تنموية واستثمارية تعزز الاقتصاد المصري.

وأضاف أن قيمة الأرض ستُسدد نقدًا على مرحلتين أو ثلاث، وهو ما سيؤدي إلى تحسن مؤقت في السيولة الدولارية داخل السوق المحلية.

 

أثر الاتفاق على سعر الصرف والاستثمار

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يؤدي هذا التدفق النقدي إلى انخفاض ملحوظ في سعر الدولار خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدًا أن استقرار سعر الصرف سيشجع المستثمرين الأجانب على العودة مجددًا إلى السوق المصرية.

وأشار إلى أن الدخل الإضافي المتوقع خلال الأسابيع المقبلة قد يصل إلى 7 مليارات دولار، ما يعزز قدرة الدولة على دعم الجنيه ورفع معدلات الثقة الاقتصادية.

 

قناة السويس والقطاع العقاري.. مؤشرات إيجابية

ولفت "جنينة" إلى أن شهر أكتوبر الماضي كان الأعلى من حيث حركة السفن بقناة السويس، وهو ما يعكس تحسنًا في النشاط الملاحي والموارد الدولارية، مضيفًا أن القطاع العقاري يتجه نحو مرحلة من الاستقرار الكبير خلال العام المقبل بفضل تلك التطورات الإيجابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الدولار الدولار انخفاض سعر الدولار شركة الديار القطرية منطقة علم الروم

مواد متعلقة

بعد رأس الحكمة، خبير اقتصادي يكشف عن صفقات استثمارية ضخمة في مطروح

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

رويترز: الديار القطرية توقع اتفاقا بـ 29.7 مليار دولار لتطوير "علم الروم" بمطروح

الأكثر قراءة

نيوكاسل يضرب أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، نيوكاسل يتقدم على أتلتيك بلباو بهدف في الشوط الأول

باير ليفركوزن يخطف فوز صعب من بنفيكا بهدف في دوري أبطال أوروبا

الأرصاد الجوية تحدد أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

مفاجآت بالجملة، نتائج مباريات الجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

لقاء السحاب، محمد صلاح يحاور البروفيسور مجدي يعقوب على أون سبورت (فيديو)

رئيس الوزراء السوداني: الجيش سيحرر مدينة الفاشر وكل مناطق دارفور

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 6 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل صحية

المزيد
الجريدة الرسمية