خبير اقتصادي يتوقع انهيار الدولار بعد صفقة "علم الروم" بمرسى مطروح

أكد هاني جنينة، الخبير المالي والاقتصادي، أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بعد دخول 3.5 مليار دولار إلى خزينة الدولة في إطار الاتفاقية المرتقبة بين الحكومة وشركة الديار القطرية لتطوير منطقة علم الروم.

تفاصيل الاتفاق مع "الديار القطرية"

أوضح "جنينة" أن المبلغ المذكور يمثل قيمة الأرض فقط ضمن المشروع، بينما تصل القيمة الإجمالية للاستثمار إلى نحو 30 مليار دولار، سيتم ضخ الجزء الأكبر منها لاحقًا في صورة مشروعات تنموية واستثمارية تعزز الاقتصاد المصري.

وأضاف أن قيمة الأرض ستُسدد نقدًا على مرحلتين أو ثلاث، وهو ما سيؤدي إلى تحسن مؤقت في السيولة الدولارية داخل السوق المحلية.

أثر الاتفاق على سعر الصرف والاستثمار

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يؤدي هذا التدفق النقدي إلى انخفاض ملحوظ في سعر الدولار خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدًا أن استقرار سعر الصرف سيشجع المستثمرين الأجانب على العودة مجددًا إلى السوق المصرية.

وأشار إلى أن الدخل الإضافي المتوقع خلال الأسابيع المقبلة قد يصل إلى 7 مليارات دولار، ما يعزز قدرة الدولة على دعم الجنيه ورفع معدلات الثقة الاقتصادية.

قناة السويس والقطاع العقاري.. مؤشرات إيجابية

ولفت "جنينة" إلى أن شهر أكتوبر الماضي كان الأعلى من حيث حركة السفن بقناة السويس، وهو ما يعكس تحسنًا في النشاط الملاحي والموارد الدولارية، مضيفًا أن القطاع العقاري يتجه نحو مرحلة من الاستقرار الكبير خلال العام المقبل بفضل تلك التطورات الإيجابية.

