السعيد وجابر يعقدان جلسات تحفيزية للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

شهد معسكر نادي الزمالك جلسات مستمرة خلال الساعات الماضية بين قادة الفريق، وعلى رأسهم عبد الله السعيد وعمر جابر، وذلك في إطار رفع الحالة المعنوية للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز مساء اليوم في تمام الساعة 7:30، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وحرص السعيد وجابر على عقد جلسات فردية وجماعية مع زملائهم داخل المعسكر، للحديث عن أهمية اللقاء وضرورة تقديم أقصى جهد داخل الملعب من أجل إسعاد الجماهير والعودة للنهائي.

وتأتي هذه الجلسات ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين نفسيًّا وتحفيزيًّا قبل المواجهة القوية أمام بيراميدز.

ويدير المباراة تحكيميا محمد معروف، ومعه سامى هلهل مساعدا أول وطارق مصطفى مساعدا ثانيا، بينما سيكون زايد النعيمي حكما رابعا.

وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي، سيلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة دون لعب وقت إضافي.

