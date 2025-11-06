تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة ترويج المخدرات وتسهيل أعمال منافية في التجمع

18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس تشكيل عصابي بالقاهرة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه متورطًا في الإتجار بالمواد المخدرة وتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أن عاطلًا، مقيم بالقاهرة، قاد تشكيلًا عصابيًا، قام عبره بإدارة حساب على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لثلاث سيدات مقابل مبالغ مالية، دون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم حوالي 2 كيلو جرام من المواد المخدرة (حشيش، هيروين، آيس)، وكمية من الأقراص المخدرة، و6 هواتف محمولة، تبين احتواؤها على أدلة تثبت نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكابهم الأنشطة الإجرامية المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

