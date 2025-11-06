خطة قصيرة الأجل وإعادة هيكلة النادي، أبرز قرارات لجنة إنقاذ الإسماعيلي في أولى اجتماعاتها

18 حجم الخط

شهد مقر النادي الإسماعيلي، انعقاد أولى اجتماعات اللجنة المعينة برئاسة الدكتور طارق رحمي باستلام أمور النادي اعتبارًا من تاريخ أمس الموافق 5 نوفمبر 2025.

رسالة شكر لوزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسماعيلية

وعقدت اللجنة اجتماعها الرسمي الأول ووجهت اللجنة الشكر والامتنان على ثقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بتشكيل اللجنة وتكليفها بالقيام بالمهام الموكلة إليها حتى يعود النادي إلى تحقيق الأمجاد والبطولات التي تليق باسم وتاريخ النادي محليًّا وإقليميًّا.

أهم الخطوط العريضة للاجتماع

وتناول الاجتماع الأول للجنة إنقاذ النادي الإسماعيلي عدة نقاط تهم جماهير القلعة الصفراء كان من أبرزها:

1ـ تجديد الثقة في كافة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفريق الأول وفرق الناشئين وبراعم كرم القدم وجميع الأجهزة الفنية للقطاعات الرياضية المختلفة.

2ـ وافقت اللجنة على خطة قصيرة الأجل تفى بتحقيق أولويات النادي وجماهيره العريقة تتخلص في النقاط التالية " اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوجيه كل الدعم لرفع إيقاف القيد للاعبين محليا وقاريا.

إعادة هيكلة النادي واتخاذ كافة إجراءات حوكمة العمل به إداريا وماليا بشكل مؤسسي يسمح بإن يكون مؤهلًا لاستقبال أية استثمارات خارجية.

تذليل أي معوقات تحول دون استلام النادي الاجتماعي للاستفادة منه في تعاظم موارد النادي.

وضع آليات فورية لتنفيذ الخطة

وافقت اللجنة على محددات خطة طويلة الأجل تمتد خلال فترة عمل اللجنة وقوامها كالتالي " إنشاء منظومة احترافية رياضية مستدامة.

استعادة ثقة المنظومة الرياضية الدولية والمحلية في النادي الإسماعيلي.

استدامة تنمية موارد النادي من خلال:

ـ المضي قدما في إعلان وإشهار شركة الإسماعيلي للاستثمار الرياضي.

ـ مراجعة وتصويب كافة التعاقدات بالنادي.

- تحويل كل جزء بالنادي لكيان منتج من أجل تنمية الموارد وفق اللوائح والقوانين.

- وضع خطة لتسويق النادي الاجتماعي عبر جهات متخصصة من أجل تنمية الموارد.

- مراجعة كافة العضويات بالنادي والعمل على تنميتها.

- توزيع ملفات العمل داخل النادي على أعضاء اللجنة.



ووجهت اللجنة رسالة طمأنة لكل جماهير النادي الإسماعيلي قائلة: "سوف نعمل بكل جهد لتحقيق التكليفات والطموحات يدًا بيد مع كل الجماهير الداعمة وكل القائمين على منظومة الرياضة ونعد أن لا نتحدث إلا عن ما نحققه فقط".

