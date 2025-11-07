مع انطلاق التصويت، ضوابط استرداد مبالغ التأمين لمرشحي انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

انتهت مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025، وبدأ الصمت الانتخابي، استعدادا للتصويت في محافظات المرحلة الأولى، يوم 7، و8 للمصريين في الخارج، ويومي 10، و11 للمصريين في الداخل.

ضوابط الدعاية الانتخابية والالتزام بالصمت قبل التصويت

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية، وكذلك حدد قانون مجلس النواب مبالغ التأمين التي دفعها المرشحين ضمن مستندات الترشح.

وأعطى القانون الحق للمرشحين في استرداد مبالغ التأمين، مخصوم منها تكاليف إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية.



رد مبلغ التأمين إلى المترشح

وتنص المادة (26) من قانون مجلس النواب على: بعد إعلان نتيجة الانتخاب يُرَدَّ إلى المترشح في النظام الفردى وإلى ممثل القائمة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية.



مبالغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب

يشار إلى أنه تضمن قانون مجلس النواب، النص على مبالغ التأمين اللازمة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025.

30 ألف جنيه تأمين الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025

وأقر قانون مجلس النواب، من بين المستندات المطلوبة للترشح إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، بالنسبة للمقاعد الفردية.

306 آلاف مبلغ تأمين الترشح في انتخابات مجلس النواب

أما فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية، فقد أقر قانون مجلس النواب من بين المستندات اللازمة للترشح إيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدًا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وانتهت أمس الأحزاب والقوى السياسية، من مرحلة الدعاية الانتخابية، وبدء مرحلة الصمت استعدادُا لانطلاق عمليات التصويت للمصريين في الداخل والخارج، لمحافظات المرحلة الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.