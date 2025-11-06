الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الشئون النيابية تنشر إنفوجراف لتعريف المواطنين بمهام الهيئة الوطنية للانتخابات

معلومات عن الهيئة
معلومات عن الهيئة الوطنية للانتخابات
18 حجم الخط

أصدرت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا، اليوم الخميس، قالت فيه: إنها في إطار استمرار الدور الذي تقوم به في زيادة الوعي الانتخابي، وفي إطار تفعيل جانب التواصل السياسي، تنشر اليوم إنفوجرافًا لتعريف المواطنين بالهيئة الوطنية للانتخابات.. دورها في إدارة الانتخابات.. اختصاصاتها.. استقلالها.. أعضائها.

تفاصيل الدوائر الانتخابية 

كما تنشر وزارة الشئون النيابية، إنفوجرافًا ثان، يتعلق بكل المعلومات عن الدوائر الانتخابية، فيما يخص العدد والتوزيع الجغرافي.

إتاحة المعلومات بغرض التوعية السياسية

وأضافت الوزارة في بيانها، أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شدد على ضرورة استمرار إتاحة كل المعلومات التوعوية السياسية، قبل بدء انتخابات مجلس النواب، لتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية بسلاسة، في ظل الدور الذي تضطلع به الوزارة فيما يتعلق بالتواصل السياسي.

وتقدم وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وجبة معلوماتية سياسية اليوم، تجيب فيها عن كل الأسئلة المتعلقة بالهيئة الوطنية للانتخابات، وتقدم فيها أسماء الأعضاء، واختصاصات الهيئة وفقًا للدستور، واستقلاليتها، حتى يتسنى للمواطن معرفة من يدير العملية الانتخابية.

كما تتيح وزارة الشئون النيابية، معلومات تتعلق بكل ما يخص الدوائر الانتخابية من حيث العدد والتوزيع الجغرافي، وكل ما يدور في ذهن المواطن بشأن هذه المعلومات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوطنية للانتخابات الشئون النيابية وزارة الشئون النيابية التواصل السياسي مجلس النواب

مواد متعلقة

بالتزامن مع الصمت الانتخابي، هل حسمت القائمة الوطنية نتيجة انتخابات النواب؟

تفاصيل مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب

مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب

قبيل الصمت الانتخابي، حماة الوطن ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم القائمة الوطنية بقنا

الأكثر قراءة

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

بالتزامن مع انقلاب درجات الحرارة، تحذير من هذه الظاهرة الجوية اليوم الخميس

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

السعودية تكشف تفاصيل الفيروس المنتشر بالمملكة خلال الفترة الأخيرة

ارتفاع الذرة الصفراء والبيضاء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد يضرب البلطي وقفزة بالبوري وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

في ذكرى استشهاده، "عمر بن الخطاب" العادل الذي أقام دولة الإسلام على الحق والمساواة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

الذهب يستهل تعاملات الخميس بارتفاع وهذا العيار يسجل 6085 جنيها

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 6-11-2025

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل صعبة

في ذكرى استشهاده، "عمر بن الخطاب" العادل الذي أقام دولة الإسلام على الحق والمساواة

ابدأ يومك به، دعاء الصباح للزوج والحبيب

المزيد
الجريدة الرسمية