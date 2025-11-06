تقلبات حادة في سعر الذهب.. يحقق ارتفاعات قياسية.. تماسك الدولار وبيانات الوظائف الأمريكية يهددان بتراجع المعدن النفيس.. وهل تنجح التوترات في تعويض ضغوط رفع الفائدة؟

18 حجم الخط

شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، جولة جديدة من التقلبات، مسجلة ارتفاعا جزئيا ضمن سلسلة الارتفاعات القوية التي سجلها أمس الأربعاء، في مشهد يعكس حالة الترقب والتردد التي تسيطر على المستثمرين.

أسعار الذهب في مواجهة مخاوف الأسهم

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.80% أو ما يعادل 32 دولارا، وصولا إلى مستويات قرب 4011 دولارًا للأونصة، وازدادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.71 %، أو ما يعادل 28 دولارات في الأونصة وصولا إلى مستويات 4021 دولار للأونصة.

وعند نهاية تعاملات أمس ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% لتسجل الأونصة في التعاملات الفورية عند 3982.15 دولار، مدعوما بموجة بيعية واسعة اجتاحت سوق الأسهم العالمية.

وبرزت مخاوف من تضخم أسعار أسهم قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما دفع المتداولين إلى العزوف عن المخاطرة والاتجاه نحو أصول الملاذات الآمنة مثل الذهب، حيث أوضح "جيم ويكوف"، كبير المحللين في "كيتكو ميتالز"، أن بعض الطلب على الملاذ الآمن ظهر وسط مخاوف من أن الأسهم الأمريكية مبالغ في تقييمها.

بيانات التوظيف القوية تعيد الذهب إلى أرض الواقع

وبعد التراجعات الكبيرة التي شهدها المعدن الأصفر، صعد خلال تعاملات اليوم الخميس تحت وطأة بيانات اقتصادية أمريكية قوية، حيث أظهر تقرير مؤسسة "إيه دي بي" للتوظيف إضافة 42 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص خلال الشهر الماضي، متجاوزا التوقعات التي كانت عند 28 ألف وظيفة.

تقلل مثل هذه البيانات القوية من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، مما يزيد من جاذبية الأصول ذات العائد مثل الدولار، ويضعف بريق الذهب الذي لا يدر عائدا خلال الفترة المقبلة.

مشهد السوق وتوقعات الفائدة الأمريكية

وانخفضت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر إلى 62% فقط، بعد أن كانت تتجاوز 90% الأسبوع الماضي، ويتعرض الذهب أيضًا لضغوط من قرار الصين بخفض الإعفاءات الضريبية على مشتريات الذهب، مما يرفع تكاليف الشراء في أكبر سوق مستهلك للمعدن عالميا.

ويرى محللون أن الذهب قد يتعرض لمزيد من الضغوط إذا استمرت البيانات قوية، مع إمكانية تراجعه إلى مستوى 3900 دولار للأونصة.

أداء الذهب منذ بداية 2025

رغم التقلبات الأخيرة، لا يزال الأداء السنوي للذهب قويا للغاية، حيث ارتفعت أسعاره بنحو 51% منذ بداية العام الجاري، مسجلا 67 قمة قياسية جديدة، وسجلت العقود الآجلة أعلى مستوى على الإطلاق عند 4398 دولارا للأونصة في منتصف أكتوبر الماضي.

ويخوض الذهب معركة بين قوتين متعارضتين، من ناحية، تدعمه التوترات في أسواق الأسهم وطلب المستثمرين على الملاذات الآمنة، ومن ناحية أخرى، تضغط عليه قوة الاقتصاد الأمريكي والتي تؤجل آمال خفض أسعار الفائدة، مما يقوي الدولار ويشكل عبئا على المعدن الأصفر.

