ارتفاع الأسهم الأمريكية مدعومة بأرباح البنوك وتوقعات التكنولوجيا القوية

شهدت الأسواق المالية الأمريكية جلسة إيجابية اليوم الخميس، حيث حولت المستثمرين أنظارهم عن التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، بفضل نتائج أرباح البنوك الكبرى التي تجاوزت التوقعات، بالإضافة إلى توقعات إيرادات قوية من عمالقة قطاع التكنولوجيا.

ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4%، ليحقق أفضل أداء بين المؤشرات الرئيسية، كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، بينما تقدم مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف بنحو 0.1%، ما يعادل 27 نقطة.

قدمت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا دعما قويا للسوق، حيث ارتفعت أسهم "إنفيديا" 1.2%، وقفزت أسهم "برودكوم" 2%.

 جاء ذلك بعد أن رفعت شركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" (TSMC) - المورد الرئيسي لشرائح "إنفيديا" - توقعاتها لنمو الإيرادات لعام 2025 إلى معدل متوسطه 30%، مؤكدة في الوقت ذاته خططها للإنفاق الرأسمالي.

وقادت أسهم "سيلزفورس" المكاسب بين مكونات مؤشر داو جونز بارتفاع 6%، بعد أن أعلنت الشركة عن أهداف طويلة الأجل طموحة تتجاوز توقعات المحللين، متوقعة وصول إيراداتها إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول عام 2030.

وعززت شركة "ميكرون" لصناعة شرائح الذاكرة مكاسب القطاع، حيث قفزت أسهمها 3.5% بعد تلقيها توصية شراء إيجابية من بنك UBS.

وشهدت الأسواق زيادة في حدة التقلبات، حيث أنهى مؤشر VIX (مؤشر الخوف) جلسة أمس الأربعاء عند مستوى 20.6، مما يعكس حالة من القلق بين المستثمرين.

ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد تصريحات ترامب المهدئة بشأن الصين

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية مع مخاوف استمرار الإغلاق الحكومي

ولا تزال التوترات التجارية بين واشنطن وبكين مصدرًا للقلق، خاصة بعد التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية، وحظر تجارة زيت الطهي.

