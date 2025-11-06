موظفة في دعوى خلع: تزوجته رغم اعتراض أسرتي عليه ويهددني بفيديوهات علاقتي معه

18 حجم الخط

تقدمت سيدة في الثلاثين من عمرها تعمل موظفة، بدعوى خلع ضد زوجها وقضية تبديد في محكمة الأسرة بجنوب الجيزة.

وقالت الزوجة في دعواها أمام قاضي الأسرة إنها تزوجت زوجها منذ عامين ولن يثمر زواجهما عن أطفال بعد قصة حب انتهت بزوجها منه رغما عن أسرتها التي رفضوا هذه الزيجة بسبب أن زوجها ليس موظفا وغير قادر على توفير حياة لابنتهم بنفس المستوى التي تعيش فيها.

وأشارت إلى أن أمام رغبتها الملحة وتوفيره كل متطلباتهما من شقة وشبكة وافقوا، وقامت هي من ورائهم ببيع مصوغاتها الذهبية واشترت الشقة والشبكة وقدمها هو لأسرتها باعتبار أنه من أمواله حتى تمت الموافقة وتم الزواج الذي وصفته حياتها فيه بالندم.

وأضافت الزوجة، أن بعد زوجها بحولي أشهر اكتشفت أن زوجها يستغلها ماديًا، حيث كان يطلب منها مبالغ مالية بحجة تسديد ديونه، ثم لجأ إلى أساليب عنف وابتزاز للحصول على المزيد من الأموال، الأمر الذي جعلها تتناول موانع حمل لانها لم تعد تشعر معه بالأمان، الأمر الذي تسبب في عدم انجابها منه، حتى وصل الأمر إلى سرقة منقولاتها الذهبية وبعض ممتلكاتها الخاصة.

وأوضحت أنها عندما وجهته قام بضربها وتوجهت لقسم الشرطة وحررت ضده محضر ضرب وتركت له المنزل متوجهة لمسكن أسرتها، لكنها فؤجئت به يرسلها عبر الواتس آب ويهددها بنشر فيديوهات قام بتصويرها لها أثناء علاقتهما الزوجية إذا لم تتنازل عن المحضر وتعود لمنزل الزوجية الأمر الذي جعلها تلجأ للقضاء وحررت ضده محضر ضرب وتهديد.

