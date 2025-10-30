بعد الكشف عن راتب ميسي، كم يتقاضى ليونيل مقارنة بـ كريستيانو رونالدو؟

أصدرت رابطة لاعبي الدوري الأمريكي لكرة القدم (MPA) دليلها المُحدث للرواتب لعام 2025، وهو منشور دفع العديد من المشجعين إلى التساؤل عن مدى مُقارنة دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إنتر ميامي بالراتب الفلكي الذي يتقاضاه غريمه اللدود، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في نادي النصر السعودي.

منذ انضمامه إلى الفريق في عام 2023، تصدر ليونيل ميسي قائمة رواتب لاعبي الدوري الأمريكي لكرة القدم باستمرار.

راتب ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي

ووفقًا لأحدث تقرير لرابطة لاعبي الدوري الأمريكي، يحصل قائد إنتر ميامي الأرجنتيني على تعويض مضمون قدره 20,446,667 دولارًا أمريكيًا، متجاوزًا الكوري الجنوبي سون هيونج مين، الذي يحتل المركز الثاني بـ11,152,852 دولارًا أمريكيًا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تشمل فقط رواتب اللاعبين، ومكافآت التسويق، وعمولات الوكلاء، ولا تشمل الدخل الإضافي من الشراكات مع النادي أو فروعه أو مكافآت الأداء.

مقارنة بين راتب ميسي ورونالدو

ومع ذلك، فإن دخل ليونيل ميسي المربح من الدوري الأمريكي لكرة القدم لا يقترب حتى من دخل منافسه اللدود في السعودية، إذ يتقاضى كريستيانو رونالدو راتبًا سنويًا صادمًا قدره 232,059,000 دولارا أمريكيا، وفقًا لشبكة سكاي سبورتس، بعد تمديد عقده مع النصر حتى عام 2027، ما يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم.

الإضافة إلى الراتب الضخم المضمون، يمتلك النجم البرتغالي أيضًا حصة 15% من أسهم النصر، وقد يرتفع إجمالي تعويضاته إلى 278,486,400 دولار أمريكي إذا استوفى بعض مكافآت الأداء المنصوص عليها في عقده.

كريستيانو رونالدو يدخل قائمة الملياردير

يُعد التوسع المالي لرونالدو منذ انتقاله إلى المملكة العربية السعودية عام 2022 تاريخيًا. ووفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، الذي يتتبع أثرياء العالم، أصبح النجم البرتغالي أول لاعب كرة قدم في التاريخ يصل رسميًا إلى مرتبة الملياردير.

يُقدّر التقييم، الذي يشمل أرباحه المهنية (من فترات لعبه مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس)، بالإضافة إلى الاستثمارات والإعلانات، صافي ثروة رونالدو الإجمالية بـ1.4 مليار دولار.

وبالمقارنة مع منافسه اللدود، يُشير التقرير إلى أن ميسي قد كسب أكثر من 600 مليون دولار كراتب قبل الضرائب على مدار مسيرته المهنية، التي امتدت بين برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي.



