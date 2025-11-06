أوسيمين يخطف صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة

18 حجم الخط

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، انتزع النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب جالطة سراي صدارة هدافي دوري الأبطال بعد إنتهاء الجولة الرابعة من مرحلة الدوري.

وقاد النيجيري فيكتور أوسيمين جالطة سراي للفوز علي أياكس بعدما أحرز النجم النيجيري هاتريك منهم ضربتين جزاء ليتصدر ترتيب هدافي دوري الأبطال منفردًا.

وغاب كيليان مبابي نجم ريال مدريد وهاري كين نجم بايرن ميونخ عن التهديف في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة

1- فيكتور أوسيمين جلطة سراي 6 أهداف

2- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 5 أهداف

2- كيليان مبابي ريال مدريد 5 أهداف

2- هاري كين بايرن ميونخ 5 أهداف

3- ماركوس راشفورد برشلونة 4 أهداف

3- لاوتارو مارتينيز إنتر 4 أهداف

3- أنتوني جوردون نيوكاسل 4 أهداف

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.