موعد مباراة مصر وفنزويلا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

منتخب الناشئين تحت
منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو
يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، بقيادة مديره الفني أحمد الكأس، لمواجهة نظيره منتخب فنزويلا، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة بدور المجموعات، ببطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في قطر، وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة مصر وفنزويلا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام فنزويلا غدا الجمعة، على ملعب سباير زون 5 بالعاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق أحداثها في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة مصر وفنزويلا على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة.

منتخب مصر يفوز على هايتي برباعية

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، الفوز على نظيره منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الافتتاحية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين.

ترتيب المجموعة الخامسة بعد نهاية الجولة الأولى

مصر – 3 نقاط
فنزويلا – 3 نقاط
هايتي – 0 نقاط
إنجلترا – 0 نقاط

فنزويلا تضرب إنجلترا بالثلاثة

وكان منتخب فنزويلا قد فاز على إنجلترا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 17 عاما المقامة حاليا في قطر.

قائمة منتخب مصر بكأس العالم تحت 17 عاما 

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر، 21 لاعبا في القائمة الرسمية الخاصة بالبطولة هم:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

 خط الدفاع: حمزة الدجوي،  نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.  

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبو طالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب.

الجريدة الرسمية