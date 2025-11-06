غانم سلطان: صفقات الزمالك لا تصلح ووجود جون إدوارد ليس في صالح النادي

18 حجم الخط

علَقَ غانم سلطان نجم نادي الزمالك السابق على صفقات الفريق الأول لكرة القدم التي أبرمها مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، وجون إدوارد المدير الرياضي في بداية الموسم الجاري.

وقال غانم سلطان في تصريحات لبرنامج البريمو: مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، أخطأ في منح كافة الصلاحيات الفنية إلى جون إدوارد المدير الرياضي الذي أبرم العديد من التعاقدات التي لا تصلح تمامًا للعب بصفوف الفريق، بالإضافة إلى عناده وإصراره على المدرب السابق البلجيكي يانيك فيريرا الذي كان من المفترض أن يرحل منذ فترة طويلة.

وتابع: صفقات الزمالك هذا الموسم لا تستطيع المنافسة على الألقاب، ووجود جون إدوارد حتى الآن ليس في صالح الزمالك بأي حال من الأحوال، والتعاقد معه كان خطوة إلى الخلف من مجلس إدارة النادي.

وكان الزمالك قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري، وثنائي فاركو أحمد شريف وعمرو ناصر، ومحمد إسماعيل مدافع فريق زد، وأحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي، والأنجولي شيكو بانزا مهاجم فريق إستريلا البرتغالي، وعبد الحميد معالي لاعب اتحاد طنجة المغربي، والبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب أوليكساندريا الأوكراني، والثنائي الفلسطيني آدم كايد وعدي الدباغ، والكيني بارون أوشينج، وهو لاعب تحت السن.

