منعني من شر نفسي فطعنته، اعترافات مثيرة لقاتل صاحب محل كبابجي بالعجوزة

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالجيزة من إلقاء القبض على عاطل قتل صاحب محل كبابجي بدائرة قسم شرطة العجوزة، أثناء نشوب مشاجرة بين المتهم وآخر.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، قائلًا: إنه أثناء نشوب مشاجرة بينه وبين شخص آخر، وإسراعه إلى محل المجني عليه للإمساك بالسكين إلا أن المجني عليه حاول منعه وبدون قصد سددت له طعنة أنهت حياته".

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة أرض اللواء في العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين من خلال الفحص أن شاب فقد حياته نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.



بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتم إعداد الأكمنة اللازمة لضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

