غدا، محاكمة 6 متهمين فى واقعة اتهامهم بخطف شقيقتهم بالعمرانية

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا، محاكمة 6 متهمين فى واقعة اتهامهم بخطف شقيقتهم (مالكة محل عطارة) ونجلها واحتجازهما فى منزل مهجور 45 يوما لوجود خلاف مع زوجها فى منطقة العمرانية.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 1565 لسنة 2023 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 6520 لسنة 2025 كٌلى جنوب الجيزة، أن المتهم الأول "إ.ف" خطف وآخر مجهول المجنى عليها شقيقته "م.ف" عن طريق الإكراه حال تواجدها بمسكنها فى العمرانية، إذ اقتادها عنوة إلى قيادة المتهم السادس، مصطحبين إياها إلى مسكنهم وباقى المتهمين بدائرة مركز شرطة البدرشين مقصين إياها بعيد عن أعين ذويها، وذلك فى غضون عام 2021 بدائرتى قسم شرطة العمرانية والبدرشين بالجيزة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الرابع والخامس، وفق أوراق الدعوى، خطفا المجنى عليه الطفل "ي. ح" عن طريق الإكراه، حال محاولته لفك أسر والدته المجنى عليها "م.ف"، من قبضة أشقائها المتهمين، واصطحباه عنوة إلى مسكنهما فى قرية المرازيق بالبدرشين مقصين إياه بعيدا عن أعين ذويه.

النيابة توجه للمتهمين تهمة الاشتراك في الخطف والتخطيط

ووجهت النيابة فى أمر الإحالة للمتهمين وفق أوراق الدعوى، من الثانى وحتى السادسة، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق مع الأول وآخر مجهول فى خطف المجنى عليها "م.ف" شقيقته، وذلك بأن أعدوا العدوة سويا ووزعوا الأدوار فيما بينهم فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

احتجاز الفتاة في منزل بالبدرشين

ونسبت النيابة العامة فى أمر الإحالة للمتهمين جيمعًا تهمة، احتجاز المجنى عليها "منى.ف"، وابنها الطفل "ي.ح"، فى أحد المنازل الخاصة بالأسرة فى منطقة المرازيق بالبدرشين، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

