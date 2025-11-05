إحالة عامل للمفتي وتأجيل الحكم على 6 آخرين في جريمة قتل شاب بنبروه

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة 11، إحالة أوراق عامل لفضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتأجيل النطق بالحكم على 6 آخرين بينهم 3 من أبنائه لجلسة 2 ديسمبر المقبل، وذلك لقتلهم شابًا بسبب خلاف سابق على شراء كلب، بمدينة نبروه، في محافظة الدقهلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد البهنساوي، وعضوية المستشار محمد محمد عطية، والمستشار عبد العزيز متولي عبد العزيز، وذلك في القضية رقم 14029 لسنة 2024 جنايات مركز نبروه، والمقيدة برقم 6126 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة.

وكان المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قد أحال أوراق كل من: فتحي ط.ب.ف، 57 سنة، ومحمد ف.ط.ب، وعمر ف.ط.ب.، وطلعت م.ط.، ومحمد ال.ع.ال.، وعبد الله ال. ع.ال.، ومحمد ال.ال.، للمحاكمة الجنائية، لأنهم بتاريخ 27/12/2024 بدائرة مركز نبروه - محافظة الدقهلية، قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليه محمد إسماعيل عبد اللطيف الإمبابي، وذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، لفرض السطوة عليه.

وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته وسلامته للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين يحملون أسلحة بيضاء وأدوات خنجر ومطواة وأربعة سكاكين وشومتين، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وترتب على تلك الجريمة الجرائم التالية: قتلوا المجني عليه محمد إسماعيل عبد اللطيف الإمبابي، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات خنجر، ومطواة، وأربعة سكاكين، وشومتين، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا مروره به، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم السابع بتكبيله، وكال له المتهمين الأول والثاني والخامس عدة طعنات وضربات استقرت بالصدر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا وأحرزو بغير ترخيص أسلحة بيضاء خنجر، ومطواة، وأربعة سكاكين، وأداتين شومتين مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأكد الشاهد الأول السيد ع.ال.ح.، 59 سنة - سائق، ومقيم بنبروه، أنه على إثر حدوث مشاجرة بينه والشاهد الخامس مع المتهمين قبيل الواقعة، وعقب ذلك حضر الأخيرين وقاما بالتعدي على المجني عليه، محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وأعزى قصد المتهمين إلى إزهاق روح المجني عليه.

