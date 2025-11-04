الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
تخفيف عقوبة كهربائي أفراح بتهمة قتل زوجته في الخانكة

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قضت الدائرة الأولي، جنايات مستأنف بنها، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين حامد عبد المجيد حامد، وأحمد أسامة محمد دبوس، ومحمد عيد عليوة،  وسامح عاصم عبد الحميد نصر، وأمانة السر علي القلشي، قبول الاستئناف شكلا والمقدم من كهربائي أفراح، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف عليه، للسجن المشدد لمدة 15 سنة، بدلا من السجن المؤبد، لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 38297 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 4466 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "عصام ع ع"، 20 سنة، كهربائي أفراح، مقيم شارع النبراوى بجوار مقام النبراوي، لأنه في يوم 15 / 5 / 2024، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، قتل زوجته المجني عليها "إسراء ل س" عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها لخلافات زوجية سابقة بينهما، على إثرها أضمر لها الشر في نفسه وتحين فرصة الخلاص منها وما إن ظفر بها حتى أطبق على عنقها بكلتا يديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة قاصدًا إزهاق روحها فأحدث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

