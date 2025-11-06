الخميس 06 نوفمبر 2025
إزالة 3 حالات تعدٍ على أرض الدولة في بورسعيد

إزالة 3 حالات تعدٍ
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف جنوب بورسعيد، فيتو
أعلنت محافظة بورسعيد إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف داخل نطاق جمعيتي الفتح وبحري مشروع ناصر بإجمالي مساحة 1100م، وذلك ضمن الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بجنوب بورسعيد والتي تشنها المحافظة تلك الفترة بشكل دوري.

ازالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف جنوب بورسعيد، فيتو 
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف جنوب بورسعيد، فيتو 

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بمواصلة الجهود للتصدي لجميع أشكال التعدي على أراضي الدولة ضمن أعمال الموجة 27.

جانب من حملة إزالة المخالفات، فيتو 
جانب من حملة إزالة المخالفات، فيتو 

ازالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف جنوب بورسعيد، فيتو 

وكانت قد نفذت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب برئاسة أحمد زغلف رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمشاركة قوات الأمن ومديرية الزراعة

ازالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف جنوب بورسعيد، فيتو 
ازالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف جنوب بورسعيد، فيتو 

و ومن جانبه أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولة جديدة للتعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

