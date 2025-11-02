الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة مخالفات بناء بطلخا وبطرة تشمل سقف الدور السادس وأعمدة منزل بالدور الأرضي بالدقهلية

تنفيذ إزالة، فيتو
تنفيذ إزالة، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جهود الوحدة المحلية لمركز طلخا، في إزالة مخالفات البناء، مؤكدًا على التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات، سواء على الأراضي الزراعية أو داخل الحيز العمراني، مشددًا على ضرورة التصدي في المهد لأي أعمال بناء غير مرخصة.

التصدي بكل قوة لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وكان محافظ الدقهلية شدد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز.

إزالة سقف الدور السادس العلوي 

وفي هذا السياق، وفي مركز طلخا، أعلن إسلام النجار رئيس المركز والمدينة، إزالة سقف الدور السادس العلوي بمنطقة الكاكولا بطلخا على مساحة 140 مترا، كما تمت إزالة أعمدة الدور الأرضي لمنزل بدون ترخيص بالوحدة المحلية في بطرة، وتمت الإزالة كاملة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة تجاه المخالفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ الإجراءات القانونية الاراضي الزراعية واملاك الدولة الأجهزة الأمنية ازالة مخالفات البناء الزراعية واملاك الدولة التعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تعديات علي الاراضي الزراعية تعديات علي الأراضي المراكز والمدن والاحياء لتعديات على الأراضي الزراعية مخالفات البناء محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

الدوري الممتاز، سيراميكا يحقق ريمونتادا قاتلة ويفوز على بتروجت 2-1

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

أخبار الحوادث اليوم: تأييد سجن أم شهد شريكة سفاح التجمع 10 سنوات.. إنذار رسمي لنقابة المهن التمثيلية بشطب عباس أبو الحسن.. حقيقة فيديو وقوع انفجار على الطريق الدائري

زيزو يضيع ركلة جزاء للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

الدوري الممتاز، سيراميكا يتأخر بهدف أمام بتروجت في الشوط الأول

بمشاركة مرموش، مان سيتي يفوز على بورنموث 1/3 ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي

الدوري الممتاز، سيراميكا يحقق ريمونتادا قاتلة ويفوز على بتروجت 2-1

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة رعدية على هذه المناطق

محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس جمهورية كرواتيا

رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن حصر العقارات بالمدن والقرى

الدوري الإيطالي، ميلان يتقدم على روما 0/1 في الشوط الأول

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النداء في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة كبيرة في المجتمع

الإفتاء توضح كيفية النزول لسجود التلاوة في الصلاة

متى يصبح تحديد جنس المولود محرمًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية