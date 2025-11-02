إزالة مخالفات بناء بطلخا وبطرة تشمل سقف الدور السادس وأعمدة منزل بالدور الأرضي بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جهود الوحدة المحلية لمركز طلخا، في إزالة مخالفات البناء، مؤكدًا على التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات، سواء على الأراضي الزراعية أو داخل الحيز العمراني، مشددًا على ضرورة التصدي في المهد لأي أعمال بناء غير مرخصة.

التصدي بكل قوة لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وكان محافظ الدقهلية شدد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز.

إزالة سقف الدور السادس العلوي

وفي هذا السياق، وفي مركز طلخا، أعلن إسلام النجار رئيس المركز والمدينة، إزالة سقف الدور السادس العلوي بمنطقة الكاكولا بطلخا على مساحة 140 مترا، كما تمت إزالة أعمدة الدور الأرضي لمنزل بدون ترخيص بالوحدة المحلية في بطرة، وتمت الإزالة كاملة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة تجاه المخالفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.