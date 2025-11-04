الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنفيذ إزالة 17 حالة تعد بالبناء المخالف في حملة بالإسماعيلية

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال امتداد المرحلة الثالثة من الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٢٩ أكتوبر حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥. 

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود إدارة شئون البيئة التوعوية بالمدارس

عمل الإسماعيلية تشن حملاتها على المنشآت التجارية وتراجع أوضاع الأجانب (صور)

 وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

حملة مكبرة بأبوصوير 

 شهد اليوم الثلاثاء، تنفيذ إزالة لعدد ١٧ حالة تعدٍّ على مساحة ١٢ فدانا و١٥ قيراطا و٢٣٣٨ م٢ بمركز ومدينة أبوصوير، بالمرحلة الثالثة من الموجة ٢٧، والتي نُفذت بنطاق المركز، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة أبوصوير ونائب رئيس المركز والمدينة، وقوات إنفاذ القانون. 

وكان بيان الإزالات كالتالي: استرداد ١٠ حالات لأراضي أملاك الدولة، عبارة عن ٧ حالات مباني على مساحة ١٤٧٨ م٢، و٣ حالات زراعة على مساحة ١٢ فدان و١١ قيراط و٧ أسهم، تنفيذ إزالة لحالتي تعدٍّ على أراضي زراعية بولاية الزراعة، على مساحة ٣ قراريط و١٧ سهم، إزالة ٥ حالات متغير غير قانوني، على مساحة ٨٦٠ م٢.

جانب من الحملة، فيتو جانب من الحملة، فيتو

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

 

تشديدات للتعامل الفوري مع المخالفات 

 

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٩ حتى ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣٠ أغسطس حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ كما تم تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٤ حتى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥، ويجرى تنفيذ أعمال امتداد المرحلة الثالثة من الموجة في الفترة من ٢٩ أكتوبر وحتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبوصوير بالإسماعيلية أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الاسماعيلية اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بأبوصوير

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود إدارة شئون البيئة التوعوية بالمدارس

عمل الإسماعيلية تشن حملاتها على المنشآت التجارية وتراجع أوضاع الأجانب (صور)

بكاء وزغاريد، فرحة الفائزين في القرعة العلنية للحج بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على سلافيا براغ بهدف في الشوط الأول

أرسنال يكتسح سلافيا براغ بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

استطلاع لـ CNBC: أسعار المحروقات ترفع التضخم في مصر خلال أكتوبر

التعادل السلبي يسيطر على أول 15 دقيقة من مباراة ليفربول وريال مدريد

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري لتوسعة الدائري بالقاهرة والجيزة وقنا

الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال شهير

تعادل إيجابي بين المقاولون وسموحة في الشوط الأول بالدوري

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آراء العلماء في حكم الوضوء لمن أكل لحوم الإبل

أدعو الله ولا يستجيب لي؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية