تنفيذ إزالة 17 حالة تعد بالبناء المخالف في حملة بالإسماعيلية

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال امتداد المرحلة الثالثة من الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٢٩ أكتوبر حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥.

وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

جانب من الحملة، فيتو

حملة مكبرة بأبوصوير

شهد اليوم الثلاثاء، تنفيذ إزالة لعدد ١٧ حالة تعدٍّ على مساحة ١٢ فدانا و١٥ قيراطا و٢٣٣٨ م٢ بمركز ومدينة أبوصوير، بالمرحلة الثالثة من الموجة ٢٧، والتي نُفذت بنطاق المركز، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة أبوصوير ونائب رئيس المركز والمدينة، وقوات إنفاذ القانون.



وكان بيان الإزالات كالتالي: استرداد ١٠ حالات لأراضي أملاك الدولة، عبارة عن ٧ حالات مباني على مساحة ١٤٧٨ م٢، و٣ حالات زراعة على مساحة ١٢ فدان و١١ قيراط و٧ أسهم، تنفيذ إزالة لحالتي تعدٍّ على أراضي زراعية بولاية الزراعة، على مساحة ٣ قراريط و١٧ سهم، إزالة ٥ حالات متغير غير قانوني، على مساحة ٨٦٠ م٢.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تشديدات للتعامل الفوري مع المخالفات

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٩ حتى ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣٠ أغسطس حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ كما تم تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٤ حتى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥، ويجرى تنفيذ أعمال امتداد المرحلة الثالثة من الموجة في الفترة من ٢٩ أكتوبر وحتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥.

