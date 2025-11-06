الخميس 06 نوفمبر 2025
مفاجآت بالجملة، نتائج مباريات الجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أسفرت نتائج مباريات الجولة الرابعة من مرحلة دوري أبطال أوروبا مفاجآت بالجملة بعد سقوط  ريال مدريد وباريس سان جيرمان في فخ الخسارة وبرشلونة وتشيلسي ويوفنتوس في فخ التعادل.

 

نتائج مباريات الجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج  0-3 أرسنال

نابولي  0-0 آينتراخت فرانكفورت  

أتلتيكو مدريد  3-1 يونيون سانت جيلواز

بودو-جليمت 0-1 موناكو

يوفنتوس 1-1 سبورتنج لشبونة

ليفربول 1-0 ريال مدريد

أولمبياكوس1-1 آيندهوفن

باريس سان جيرمان 1-2 بايرن ميونخ

توتنهام هوتسبير  4-0 كوبنهاجن

كاراباخ أجدام 2-2 تشيلسي

نادي بافوس 1-0 فياريال

بنفيكا 0-1 باير ليفركوزن

مارسيليا 0-1 أتالانتا

إنتر ميلان 2-1 نادي كايرات

أياكس أمستردام 0-3 جالاتا سراي

كلوب بروج 3-3 برشلونة

مانشستر سيتي 4-1 بوروسيا دورتموند

نيوكاسل 2-0 أتليتك بلباو 
نيوكاسل 2-0 أتليتك بلباو 

 

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

 

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

