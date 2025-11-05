نجم ريال مدريد: محمد صلاح أسطورة ليفربول وأحتاج للعمل أكثر لإيقافه

دوري أبطال أوروبا، أشاد كاريراس، لاعب ريال مدريد، بالنجم المصري محمد صلاح بعد مباراة فريقه أمام ليفربول، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا.

كاريراس يشيد بمحمد صلاح

وقال كاريراس في تصريحات عقب اللقاء: "محمد صلاح يتمتع بخبرة أكبر بكثير، إنه لاعب محترف وأسطورة هنا في ليفربول، وعليّ أن أواصل العمل لأتمكن من إيقاف لاعبين مثله في المستقبل".

وجاءت هذه التصريحات عقب تألق صلاح في اللقاء، حيث قاد فريقه لتحقيق فوز مهم أمام ريال مدريد على ملعب أنفيلد، ليواصل ليفربول مشواره بثقة في البطولة الأوروبية.

ليفربول يحقق فوزا ثمينًا أمام ريال مدريد

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا غاليًا علي حساب ريال مدريد الإسباني، بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم مساء الثلاثاء ضمن مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.

وسجل ماك اليستر هدف فوز فريق ليفربول الإنجليزي في الدقيقة 61.

وتعد تلك هي الخسارة الأولى التي يتعرض لها ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث خاض ثلاث مواجهات سابقة حقق في جميعها الفوز.

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جيورجي ماماردشفيلي.

خط الدفاع: كونور برادلي- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتيه- روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي- ألكسيس ماك أليستر- ريان جرافينبيرج.

خط الهجوم: محمد صلاح- هوجو إيكيتيكي- فيرتز.



تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، إيدير ميليتاو، دين هويسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط:أردا جولر، أوريلين تشواميني، كامافينجا

خط الهجوم: بيلينجهام، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

موقف ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال

وبتلك النتيجة يبقى نادي ريال مدريد في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، أما نادي ليفربول يتقدم للمركز السادس في جدول ترتيب دوري الأبطال بنفس عدد النقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.