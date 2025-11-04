5 فرق بالصدارة، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الرابعة

ترتيب دوري أبطال أوروبا، يتصدر باريس سان جيرمان بفارق الأهداف جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق الجولة الرابعة من مرحلة الدوري والمقرر لها اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.

وتتصدر مواجهتي ليفربول ضد ريال مدريد، وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ مواجهات الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الرابعة

1- باريس سان جيرمان، 9 نقاط.

2- بايرن ميونخ، 9 نقاط.

3- إنتر ميلان، 9 نقاط.

4- أرسنال، 9 نقاط.

5- ريال مدريد، 9 نقاط.

6- بوروسيا دورتموند، 7 نقاط.

7- مانشستر سيتي، 7 نقاط.

8- نيوكاسل يونايتد، 6 نقاط.

9- برشلونة، 6 نقاط.

10- ليفربول، 6 نقاط.

11- تشيلسي، 6 نقاط.

12- سبورتينج لشبونة، 6 نقاط.

13- قره باج، 6 نقاط.

14- جالطة سراي، 6 نقاط.

15- توتنهام، 5 نقاط.

16- آيندهوفن، 4 نقاط.

17- أتالانتا، 4 نقاط.

18- مارسيليا، 3 نقاط.

19- أتلتيكو مدريد، 3 نقاط.

20- كلوب بروج، 3 نقاط.

21- أتلتيك بلباو، 3 نقاط.

22- آينتراخت فرانكفورت، 3 نقاط.

23- نابولي، 3 نقاط.

24- سانت جيلواز، 3 نقاط.

25- يوفنتوس، نقطتان.

26- بودو جليمت، نقطتان.

27- موناكو، نقطتان.

28- سلافيا براج، نقطتان.

29- بافوس، نقطتان.

30- باير ليفركوزن، نقطتان.

31- فياريال، نقطة.

32- كوبنهاجن، نقطة.

33- أولمبياكوس، نقطة.

34- كيرات، نقطة.

35- بنفيكا، بدون نقاط.

36- أياكس، بدون نقاط.

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.