دوري أبطال آسيا 2، النحاس يقود الزوراء للفوز على بطل طاجيكستان

قاد عماد النحاس المدير الفني لنادي الزوراء العراقي، فريقه لتحقيق أول فوز قاري بالفوز على استقلال دوشنبه بطل طاجيكستان، بهدفين مقابل هدف، ضمن دوري أبطال آسيا 2.

وتقدم الزوراء مبكرا بهدف من حسن عبد الكريم في الدقيقة 9، وأضاف النيجيري إبراهيم توميو الهدف الثاني من ركلة جزاء، وقلص أميربيك جيرابويف الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وكان النحاس قد بدأ مشواره مع الزوراء بالخسارة بنفس النتيجة أمام بطل طاجيكستان.

وحقق عماد النحاس منذ توليه تدريب الفريق الفوز في 3 مباريات وخسر مباراة محليا وقاريا.

النصر يضرب جوا الهندي برباعية

وضمن نفس المجموعة فاز النصر السعودي على جوا الهندي بنتيجة 4-0 في غياب كريستيانو رونالدو، حيث تقدم النصر بهدفين من عبد الرحمن غريب في الدقيقتين 35 و53.

وعزز محمد ماران التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 65، واختتم جواو فيليكس الرباعية في الدقيقة 84 من صناعة ساديو ماني.

الزوراء يهزم الموصل

وكان الزوراء الذي يقوده عماد النحاس المدير الفني، اكتسح الموصل بنتيجة (3-1) يوم الجمعة الماضي ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري نجوم العراق.

وسجل أهداف الزوراء مهدي الحميدان وحسن عبد الكريم في الدقائق (22، 35، 58) بينما سجل للموصل روش فونينج في الدقيقة (60).

وبهذه النتيجتين رفع الزوراء رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الموصل عن 6 نقاط في المركز الرابع عشر.

وكان النحاس قاد الزوراء للفوز في أول مباراة له مع الفريق في الجولة الماضية.

وتولى النحاس تدريب الزوراء بعد رحيله عن تدريب الأهلي بعد مهمة ناجحة قاد فيها الفريق بشكل مؤقت بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.

