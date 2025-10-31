عماد النحاس يقود الزوراء لفوز جديد في الدوري العراقي

اكتسح الزوراء الذي يقوده عماد النحاس المدير الفني، فريق الموصل بنتيجة (3-1) اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري نجوم العراق.

الزوراء يهزم الموصل

وسجل أهداف الزوراء مهدي الحميدان وحسن عبد الكريم في الدقائق (22، 35، 58) بينما سجل للموصل روش فونينج في الدقيقة (60).

وبهذه النتيجتين رفع الزوراء رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الموصل عن 6 نقاط في المركز الرابع عشر.

وكان النحاس قاد الزوراء للفوز في أول مباراة له مع الفريق في الجولة الماضية.

وتولى النحاس تدريب الزوراء بعد رحيله عن تدريب الأهلي بعد مهمة ناجحة قاد فيها الفريق بشكل مؤقت بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.