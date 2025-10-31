الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عماد النحاس يقود الزوراء لفوز جديد في الدوري العراقي

عماد النحاس
عماد النحاس

اكتسح الزوراء الذي يقوده عماد النحاس المدير الفني، فريق الموصل بنتيجة (3-1) اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري نجوم العراق.

الزوراء يهزم الموصل

وسجل أهداف الزوراء مهدي الحميدان وحسن عبد الكريم في الدقائق (22، 35، 58) بينما سجل للموصل روش فونينج في الدقيقة (60).

وبهذه النتيجتين رفع الزوراء رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الموصل عن 6 نقاط في المركز الرابع عشر.

وكان النحاس  قاد الزوراء للفوز في أول مباراة له مع الفريق في الجولة الماضية.

وتولى النحاس تدريب الزوراء بعد رحيله عن تدريب الأهلي بعد مهمة ناجحة قاد فيها الفريق بشكل مؤقت بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإسباني خوسيه ريبيرو تدريب الاهلي دوري نجوم العراق مباريات الجولة السادسة عماد النحاس خوسيه ريبيرو

مواد متعلقة

تقارير سعودية تكشف: مدرب جزائري يقترب من تدريب الزمالك

وداعا للـ بوكسينج داي، رابطة الدوري الإنجليزي تعلن تغييرات جذرية في البريميرليج

الدوري السعودي، الهلال يهزم الشباب بهدف برازيلي في ديربي الرياض

صراع مستمر بالدوري الإنجليزي.. ليفربول يبحث عن استفاقة.. ديربي لندني بين تشيلسي وتوتنهام.. وآرسنال يرغب في المواصلة والصدارة.. وأستون فيلا يعود بقوة إلى دائرة المنافسة

سلوت يرد على التجديد لليفربول ويعلن غياب إيزاك أمام أستون فيلا

الأكثر قراءة

مصرع راعي كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته في حادث تصادم على طريق "قنا- سفاجا"

مجلس الأمن يصوت لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء

آمال ماهر تروي تفاصيل زيجتها الأولى: كنت طفلة وأمي رفضت حضور الفرح

ما حكم الانتفاع بأنقاض مسجد قديم في بناء آخر جديد؟ الإفتاء تجيب

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

احتفالا بالمتحف الكبير، هل نشر صور الأشخاص بملابس الفراعنة حرام؟ عالم أزهري يجيب

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

عماد النحاس يقود الزوراء لفوز جديد في الدوري العراقي

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

عقوبات يخضع أصحابها للمراقبة بعد انقضاء المدة وفقا للقانون

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الزواج العرفي للحصول على المعاش؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الانتفاع بأنقاض مسجد قديم في بناء آخر جديد؟ الإفتاء تجيب

دعاء الجمعة الثانية من شهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية