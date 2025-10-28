الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عماد النحاس يحقق فوزه الأول مع الزوراء العراقي

عماد النحاس يحقق
عماد النحاس يحقق فوزه الأول مع الزوراء العراقي، فيتو

حقق الزوراء العراقي فوزه الأول في الدوري العراقي هذا الموسم بعد تغلبه على مضيفه القاسم بثنائية دون رد مساء الإثنين في ختام منافسات الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق في الموسم الحالي.

 

تقدم الأردني نزار الرشدان لصالح الزوراء بعد مرور 4 دقائق ثم أحرز النيجيري إبراهيم توميو الهدف الثاني في الدقيقة 30 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "القاسم".

 

وحقق الزوراء أول انتصار في الدوري العراقي كما حصد فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد المصري عماد النحاس الذي تولى المهمة خلفًا للمدرب عبد الغني شهد.


وتولى المصري عماد النحاس قيادة الزوراء في لقاء الاستقلال الطاجيكي بدوري أبطال آسيا 2 ولكن الفريق العراقي خسر خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف يوم الأربعاء الماضي.

وكان عماد النحاس قد رحل عن قيادة الأهلي بعد تولي الدنماركي ييس توروب قيادة الفريق الأحمر مؤخرًا.


ورفع الزوراء رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع عشر بعدما حقق فوزه الأول وتعادل في مباراتي الطلبة والكرمة بينما تلقى الهزيمة أمام القوة الجوية بهدفين دون رد وهي الخسارة التي أنهت مشوار عبد الغني شهد.

وتوقف رصيد القاسم عند نقطة واحدة في المركز الأخير وهو أحد فريقين لم يحققا الفوز في الدوري العراقي هذا الموسم بجانب فريق الكهرباء صاحب المركز العشرين والأخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزوراء العراقي الدوري العراقي القاسم عماد النحاس دوري أبطال آسيا توروب الأهلي

مواد متعلقة

عماد النحاس وجهازه المعاون يصل إلى بغداد لقيادة فريق الزوراء العراقي

شاهد كواليس تكريم محمود الخطيب لعماد النحاس في الأهلي

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 5.8 ريختر شمال مطروح

ارتفاع عباد الشمس "سلايت" وانخفاض "كريستال"، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

أتلتيكو مدريد يهزم ريال بيتيس بثنائية ويقتحم المربع الذهبي بالليجا

محافظ القاهرة: تعزيز التعاون مع المدن الصينية

مش هسيب حقها، والد ضحايا جريمة الهرم يروى تفاصيل حياته مع زوجته قبل تركها المنزل

تموين الإسكندرية: إجراءات قانونية ضد مالك طلمبة وقود غير مرخصة

عماد النحاس يحقق فوزه الأول مع الزوراء العراقي

أول تعليق من علي ماهر على تدريب الاتحاد الليبي

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 28 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم اللعب في المنام وعلاقته بالاستهزاء بالأمور والغرور

المزيد
الجريدة الرسمية