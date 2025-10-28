عماد النحاس يحقق فوزه الأول مع الزوراء العراقي

حقق الزوراء العراقي فوزه الأول في الدوري العراقي هذا الموسم بعد تغلبه على مضيفه القاسم بثنائية دون رد مساء الإثنين في ختام منافسات الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق في الموسم الحالي.

تقدم الأردني نزار الرشدان لصالح الزوراء بعد مرور 4 دقائق ثم أحرز النيجيري إبراهيم توميو الهدف الثاني في الدقيقة 30 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "القاسم".

وحقق الزوراء أول انتصار في الدوري العراقي كما حصد فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد المصري عماد النحاس الذي تولى المهمة خلفًا للمدرب عبد الغني شهد.



وتولى المصري عماد النحاس قيادة الزوراء في لقاء الاستقلال الطاجيكي بدوري أبطال آسيا 2 ولكن الفريق العراقي خسر خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف يوم الأربعاء الماضي.

وكان عماد النحاس قد رحل عن قيادة الأهلي بعد تولي الدنماركي ييس توروب قيادة الفريق الأحمر مؤخرًا.



ورفع الزوراء رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع عشر بعدما حقق فوزه الأول وتعادل في مباراتي الطلبة والكرمة بينما تلقى الهزيمة أمام القوة الجوية بهدفين دون رد وهي الخسارة التي أنهت مشوار عبد الغني شهد.

وتوقف رصيد القاسم عند نقطة واحدة في المركز الأخير وهو أحد فريقين لم يحققا الفوز في الدوري العراقي هذا الموسم بجانب فريق الكهرباء صاحب المركز العشرين والأخير.

